Tesla pensa a uno smartwatch

Oltre alle ambite auto elettriche, Tesla in passato ha prodotto anche prodotti in categorie diverse che nulla hanno a che vedere con l’automotive, inclusa una tavola da surf, una serie di cover per iPhone e anche una batteria esterna per ricaricare iPhone e Android: ora sembra che Tesla abbia intenzione di lanciare anche uno smartwatch.

Il nome della società appare infatti in una registrazione commerciale negli USA presso la Federal Communications Commission, ente presso il quale occorre presentare dispositivi con funzionalità wireless per la certificazione, prima del lancio sul mercato.

Il mistero si infittisce perché la registrazione è effettuata da Xplora Technologies, una società norvegese specializzata in smartwatch per bambini. In particolare si tratta della richiesta di certificazione per poter utilizzare le funzioni di comunicazione e connettività di X5 Play e X5 Play eSim, due smartwatch per monitorare le attività dei ragazzi, inclusa la possibilità di inviare messaggi vocali e messaggi di testo predefiniti. Il nome di Tesla è indicato come una delle società che partecipano al progetto.

Sembra dunque poco probabile che la società di Elon Musk abbia intenzione di lanciare un indossabile per bambini. Da qui le due ipotesi più gettonate. Secondo alcuni, come segnala electrek, Tesla potrebbe aver acquisito Xplore, magari per know how e per i suoi dipendenti: spesso le grandi società effettuano piccole acquisizioni strategiche senza che l’operazione emerga sui media. La seconda ipotesi è che Tesla stia pensando di impiegare uno smartwatch come sostituto della chiave delle sue automobili, una funzione in arrivo anche su iPhone con Apple Car Key.

