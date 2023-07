Think Different, la campagna pubblicitaria Apple reimmaginata da una IA nel 2023

“Think Different” è il nome di una delle campagne pubblicitarie più importanti nella storia di Apple. Lo slogan, in uso tra la fine degli anni novanta e l’inizio degli anni 2000, fu coniato dall’agenzia pubblicitaria TBWA\Chiat\Day di Los Angeles, e accompagnava la campagna pubblicitaria relativa al lancio di prodotti come il PowerBook G3 e l’iMac.

A questo indirizzo trovate il racconto di come nacque l’idea della campagna, diventata in breve tempo popolarissima e in seguito più volte scopiazzata da molti altri brand noti e meno noti.

Il sito Business.com, sfruttando l’IA, ha provato a immaginare come si presenterebbero oggi i cartelloni con quella tipologia di pubblicità. Nei nuovi poster pubblicitari appaiono Steve Jobs, Jennifer Lopez, Taylor Swift, Neil deGrasse Tyson, Tina Fey e Jay-Z.

I risultati, a chi scrive, francamente non convincono: i personaggi scelti all’epoca per rappresentare un modo diverso di vedere il mondo (Albert Einstein, Bob Dylan, Martin Luther King Jr., Muhammad Ali, Mahatma Gandhi e molti altri) poco sembrano avere a che fare con “anticonformisti, ribelli, piantagrane…. tutti coloro che vedono le cose in modo diverso…”. La vecchia e leggendaria campagna pubblicitaria di Apple ha avuto il merito di presentare un mondo con occhi diversi, mostrando persone che, a vario titolo, hanno avuto il coraggio di sfidare lo status quo.

Apple in un certo seno non pubblicizzò nemmeno l’azienda stessa, ma un’idea, una filosofia, un modo di vedere le cose diverse nel quale i consumatori potevano riflettersi. Con tutto il rispetto ma Jennifer Lopez, Jay-Z e altre moderne “icone” non sono “abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo” e cambiarlo per davvero.

Tra le 17 icone del 20° secolo scelte in precedenza da Apple per i celebri poster “Think Different”, ricordiamo: Albert Einstein, Bob Dylan, Martin Luther King, Jr., Richard Branson, John Lennon (con Yoko Ono), Buckminster Fuller, Thomas Edison, Muhammad Ali, Ted Turner, Maria Callas, Mahatma Gandhi, Amelia Earhart, Alfred Hitchcock, Martha Graham, Jim Henson (con il pupazzo di Kermit la rana), Frank Lloyd Wright e Pablo Picasso: difficile anche solo pensare chi oggi potrebbe sfidare nomi del genere…