Ecco il trailer di Luck, il primo film di animazione di Apple

Manca meno di un mese al debutto su Apple TV plus di Luck ed Apple ha condiviso il trailer completo del primo lungometraggio animato in 3D marchiato mela morsicata. Luck è il primo prodotto dell’unione di Apple con Skydance Animation: un film da guardare con tutta la famiglia.

La storia è quella di Sam Greenfield, la persona più sfortunata del mondo, la cui vita cambia quando trova la Terra della Fortuna: una fabbrica segreta che gestisce ogni momento fortunato e sfortunato che accade nel mondo.

Il trailer presenta la protagonista di Luck: Sam.

La vita di Sam è fatta di calzini spaiati, panini che cadono sempre sul lato della marmellata, gomme bucate e scivolate imbarazzanti e memorabili. Niente va nella direzione giusta. Ma poi, all’improvviso, una luce arriva nella sua vita. E’ il luccichio di una monetina, proprio davanti a lei: il suo penny fortunato. Eppure, non ha fatto ancora in tempo ad abituarsi a un mondo che gira dalla sua parte quando il penny finisce nello scarico del bagno e le avventure stanno per incominciare. E al suo fianco, in un mondo che non ti aspetti – un universo popolato da folletti, unicorni, leprechauns, coniglietti e draghi (la Terra della fortuna) – ci sarà un gatto nero.

Già da queste prime immagini si intuisce come, attorno al racconto dell’incontro di Sam con alcune incredibili creature mitiche – tra cui un gatto nero parlante e un drago – ci siano in questo primo lungometraggio d’animazione di Apple TV plus, spunti per la riflessione sul destino e la fortuna, l’amicizia, la condivisione, la forza di volontà. La presenza di Sam nella terra della fortuna non passerà, infatti, inosservata: pur non essendo una creatura mitica, ma la persona più sfortunata della terra, Sam metterà in pericolo l’equilibrio della Fortuna.

Alla guida del progetto Skydance Animation, con John Lasseter, veterano Pixar che vanta tra le sue opere Cars e Foy Story. Lasseter, dopo essere stato licenziato da Pixar a seguito di accuse di cattiva condotta sul posto di lavoro nei confronti delle donne, ora è il visionario creativo alla guida di Skydance Animation, con cui Apple ha firmato un accordo esclusivo lo scorso anno.

Oltre a Luck, Skydance e Apple hanno già annunciato altri progetti: il film Spelbound e una serie tv basata sulla serie di libri per bambini WondLA.

In lingua originale, i personaggi sono doppiati, tra gli altri, da Jane Fonda e Whoopi Goldberg.

Luck sarà disponibile su Apple TV plus dal 5 agosto 2022.

