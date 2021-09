Thunderbolt e display a 120 Hz nel futuro Microsoft Surface Pro 8

Settembre è un mese con vari eventi interessanti. Il 14 settembre tocca a Apple con lo Special Event nel corso del quale dovrebbe presentare iPhone 13 e altri dispositivi ma successivamente c’è anche Microsoft che il 22 settembre nell’ambito di un evento dedicato dovrebbe presentare nuovi dispositivi Surface, inclusa probabilmente la nuova generazione smartphone Surface Duo, l’ultimo Snapdragron 888 e il supporto al 5G.

Il sito The Verge riferisce anche dell’arrivo di Surface Book 4, dispositivo che dovrebbe fornire il supporto al refresh rate adattivo a 120Hz (come iPad Pro e forse il futuro iPhone 13 Pro). Il refresh rate del display fino a 120Hz per consentirebbe di ottenere maggiore reattività nella visione dei contenuti, fluidità, attivandosi automaticamente in base ai contenuti visualizzati sullo schermo (per aumentare la durata della batteria), oscillando tra 60 e 120 Hz.

Il display con un refresh rate più alto dovrebbe arrivare sul Surface Pro X, il tablet dotato di un chip ARM. Non sono circolate altre informazioni su questo dispositivo, tranne che dovrebbe offrire un hardware più veloce rispetto alla precedente generazione.

Per quanto riguarda Surface Pro 8, questo dovrebbe vantare uno schermo più grande, brodi più sottili e una porta Thunderbolt, una novità per questa famiglia di prodotti (Microsoft non è sinora sembrata molto interessata a questa tecnologia). L’attuale versione offre una porta USB-C, una USB-A, jack audio da 3,5 mm, lettore microSD. Non dovrebbe mancare il supporto a chip Intel di 11a generazione e la possibilità di rimuovere l’unità di archiviazione SSD.

Ricordiamo che Microsoft ha recentemente annunciato che Windows 11 sarà disponibile a partire dal 5 ottobre 2021. ’L’aggiornamento gratuito sarà graduale, offerto prima sui PC più recenti e man mano sugli altri (a patto che siano ovviamente idonei). Microsoft punta a offrire l’aggiornamento gratuito a Windows 11 a tutti i dispositivi idonei entro la prima metà del 2022.