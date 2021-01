TICWRIS GTX è l’ibrido fra smartwatch e smartband in offerta a portata di polso

Se siete indecisi fra smartwatch e smartband, TICWRIS GTX è la soluzione ideale: un interessante ibrido fra queste due tipologie di dispositivi, in offerta a soli 30 euro.

Punto di forza di questo gadget è lo schermo, full-touch HD da 1,91 e risoluzione 170 x 320 con display a colori. Il design offre la visibilità tipica di uno smartwatch coniugando la sportività di una smartband attraverso lo sviluppo verticale del quadrante.

Si tratta di una soluzione stilistica perfetta per chi non gradisce i tipici form factor circolari o quadrati di buona parte degli smartwatch in circolazione, ma vorrebbe disporre di maggior superficie per avere tutte le informazioni facilmente sott’occhio.

Realizzato con cassa unibody, grazie alle sue dimensioni TICWRIS GTX integra anche una capace batteria da 300 mAh che garantisce fino a 30 giorni di autonomia in stand by e fino a 7 giorni di uso intensivo.

Fra le funzionalità non mancano il tracciamento automatico H24 dell’attività cardiaca, la registrazione dell’attività sportiva (sono inclusi 9 sport differenti) e l’analisi del sonno. Non mancano le notifiche per chiamate, messaggi e promemoria per eventi, sedentarietà e note varie.

La carrellata si conclude con la certificazione di impermeabilità IP68, che garantisce sicurezza anche nelle situazioni più “bagnate”.

Se dunque siete indecisi tra smartwatch e smartband, l’offerta TICWRIS GTX è la risposta che state cercando: si acquista a circa 30 euro.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.