Xiaomi fa pace con Siemens e Orange sui brevetti

I titolari di proprietà intellettuali IP Bridge, Orange, Siemens e Xiaomi, hanno annunciato la fine di controversie di lunga durata grazie a quella che definisco una “innovativa transazione” nella licenza di brevetti che consente alle aziende di concedere a Xiaomi, in modo efficiente, i diritti su più tecnologie.

Novus IP, una società di proprietà di Paul Lin, ex Head of IP Strategy di Xiaomi, ha supportato Xiaomi e i tre concessori di licenza a chiudere con successo la transazione in modo efficiente.

“Continuiamo a esplorare modelli di licenza integrativi rispetto al tradizionale pool di brevetti e ai modelli bilaterali, proprio per evitare controversie e concentrarci sull’innovazione” – ha dichiarato Ran Xu, General Manager di Global Business Development and IP Strategy di Xiaomi. “Questa particolare struttura di transazione permette ai clienti Xiaomi di beneficiare dei vantaggi delle innovazioni di tre aziende in modo efficiente”.

“Per noi la tutela delle innovazioni attraverso i brevetti è di fondamentale importanza. Accogliamo con grande entusiasmo questo accordo, in quanto rappresenta una soluzione alle controversie decisamente vantaggiosa e apprezziamo l’approccio orientato alla soluzione di tutte le parti coinvolte nell’accordo” – ha dichiarato Rudolf Freytag, Head of Licensing and Technology Acceleration di Siemens.

Questa licenza con Xiaomi è un riconoscimento delle innovazioni di Orange, con contributi a standard aperti che portano all’ampia adozione di tecnologie chiave globali a vantaggio dei consumatori. “Abbiamo avuto il piacere di collaborare con Siemens, IP Bridge e Novus come facilitatori, ottenendo un risultato proficuo” – sostiene Lyse Brillouet, Vice President Intellectual Property and Licensing di Orange.

