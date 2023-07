Anticipo Prime Day, Echo Show 8 di terza generazione a solo 84,99 €

Ancora un dispositivo Echo in sconto in questa notte durante la quale Amazon presenza una lunga serie di dispositivi in sconto. Parliamo di Echo Show 8 di seconda generazione che oggi scende a 84,99.

Oltre a tutte e caratteristiche disponibili sulla versione con schermo da 5 pollici, Echo Show 8 che ha uno schermo più grande (da 8 pollici appunto) permette di aggiungere le fotografie delle ultime vacanze per personalizzare la schermata iniziale, così da trasformare il display in un vero e proprio album fotografico.

Con Echo Show 8 è possibile rimanere in contatto con amici e familiari effettuando videochiamate senza dover usare le mani con coloro che possiedono un dispositivo Echo Spot o Echo Show, l’App Alexa oppure Skype.

Echo show 8 dispone di connettività Bluetooth per funzionare anche come speaker per il vostro smartphone e di una uscita audio da 3,5 mm per collegarlo ad un impianto di amplificazione.

È realizzato in gran parte con plastica riciclata e non ha più l’uscita audio analogica.

La seconda generazione presenta una fotocamera da 13 MP migliorata con inquadratura automatica (simile alla funzione Apple, Center Stage) un nuovo processore più veloce e una cover incorporata per chiudere la fotocamera.

Echo Show 8 lo comprate a 84,99 euro.