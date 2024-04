Tim Cook ha visitato Vietnam e Indonesia

L’Indonesia potrebbe diventare uno dei Paese nei quali Apple investirà in fuutro per la creazione di alcuni prodotti. Il CEO di Apple, Tim Cook, è si recato nello Stato del sud-est asiatico per una visita lampo e ha – tra le altre cose – parlato con il Presidente Joko Widodom, in carica dal 2014.

Reuters riferisce che il Presidente indonesiano spera che Apple aumenti le collaborazioni con aziende locali. Dopo l’incontro, Cook ha riferito del desiderio del Presidente di vedere attività produttive nel Paese, “qualcosa che prenderemo in esame”.

All’incontro con il Presidente Joko Widodom era presente anche Agus Gumiwang Kartasasmita, ministro dell’industria; quest’ultimo ha riferito ai giornalisti che se Apple deciderà di creare stabilimenti in loco, potrebbe beneficiare delle loro capacità di produzione e esportazione. Se anche questo non dovesse accadere, Apple potrebbe collaborare con aziende locali per ottenere componenti.

Cook è arrivato a Giacarta martedì 16 aprile dopo avere visitato il Vietnam, quest’ultima una visita di due giorni nel corso dei quali ha incontrato programmatori, sviluppatori di app, studenti e creatori di contenuti.

Molto vicina alla Cina, che investe massicciamente nel “vicino” con 275 milioni di abitanti, l’Indonesia produce solo software per l’ecosistema Apple: non ci sono fabbriche di Apple Watch, AirPods o iPad come in Vietnam, ma scuole di sviluppo iOS.

In Indonesia la Mela ha annunciato che aprirà la quarta Apple Developer Academy a Bali, ampliando investimenti pensati per chi sviluppa, studia o gestisce un’azienda e intende perseguire una carriera nell’economia delle app iOS della regione (alla falsariga della Developer Academy di Napoli).

Da quando è stata inaugurata la prima Apple Developer Academy dell’Indonesia a Jakarta nel 2018, Apple ha aperto altre Academy a Surabaya e Batam, e riferisce che più di 2.000 aspiranti sviluppatori e hanno completato il programma. A testimonianza dell’impatto delle Academy, secondo Apple il 90% delle persone che si sono diplomate ha trovato un impiego significativo in vari settori quali istruzione, e-commerce, trasporti, sostenibilità e molti altri.

L’Asia sudorientale accoglie centinaia di migliaia di programmatori e programmatrici che hanno dato vita complessivamente a oltre 90.000 app disponibili sull’App Store.

Da quando è stata inaugurata la prima Apple Developer Academy in Brasile, il programma è stato introdotto in altri Paesi nel mondo, tra cui Arabia Saudita, Corea, Indonesia, Italia e Stati Uniti.

