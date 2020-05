Tim Cook: iPhone SE è più veloce degli Android più veloci

C’è grande aspettativa intorno ad iPhone SE 2020, il secondo di questa categoria che è stato presentato nelle scorse settimane a qualche anno di distanza dal primo modello, che fu un vero e proprio successo. E questo nuovo iPhone – afferma un convinto Tim Cook – difficilmente sarà da meno. Il motivo? «E’ più veloce dei telefoni Android più veloci».

La dichiarazione è in realtà una risposta alla domanda su quando bene il nuovo iPhone SE 2020 potrebbe vendere nei vari paesi del mondo. Secondo l’amministratore delegato di Apple sebbene questo telefono avrà probabilmente un ampio mercato in tutti quei paesi dove il reddito medio è più basso, anche molti utenti Android degli altri paesi potrebbero cogliere l’occasione per passare ad iOS.

Il vantaggio – spiega Cook – è che iPhone SE 2020 racchiude il “motore” degli ultimi iPhone 11 in un fattore di forma più compatto e ad un prezzo davvero conveniente «Funziona in qualsiasi paese del mondo e mi aspetto che possa vendere bene in tutti quei paesi dove lo stipendio medio è medio-basso. Ma credo anche che sarà acquistato da una discreta fetta di utenti Android. E’ un’offerta incredibile: dentro c’è il processore dei nostri migliori iPhone ed è più veloce dei telefoni Android più veloci».

Se questo nuovo iPhone SE fa parte di un piano più grande che prevede un riallineamento dei prezzi della categoria, Tim Cook risponde picche «Apple ha sempre cercato di offrire il miglior prodotto ad un buon prezzo. E’ sempre stata questa la strategia e non è mai cambiata. Abbiamo avuto un altro iPhone SE per un po’ di tempo: è stato bello riportarlo in auge, è stato un prodotto molto amato». Insomma, non si sta semplicemente offrendo l’iPhone più economico ma ancora una volta, secondo la politica aziendale – per usare le parole di Cook – si tratta del prodotto migliore in un pacchetto conveniente.

Maggiori informazioni su iPhone SE 2020 nella nostra recensione. Le altre dichiarazioni di Tim Cook nell'annuncio del trimestre fiscale.