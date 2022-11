Tim Cook, notte da leoni a Las Vegas con Adele e Diplo

L’amministratore delegato di Apple è celebre per un portamento sempre mite e serioso, dovuto certo anche alla gravità che si conviene agli importanti temi spesso trattati in pubblico: per una volta nella sua lunga tenuta in Apple Tim Cook si è concesso un po’ di svago questo weekend a Las Vegas, partecipando a due dei più esclusivi party e celebrazioni organizzati nientemeno che dalla divina voce Adele e a seguire nella festa concerto di Diplo, DJ, rapper e produttore discografico statunitense.

Scordatevi il Tim Cook imperturbabile dei keynote Apple e la maschera di ferro mostrata quando il dirigente ha sventolato la bandiera a scacchi di arrivo nel Gran Premio di Formula Un negli Stati Uniti. Allora non un sorriso né tanto meno un abbozzo, con movimenti quasi robotici per sventolare la bandiera: è solo una impressione, ma in quella occasione Tim Cook non sembrava contento di trovarsi li.

Al contrario le scarse immagini e un breve video su TikTok che provengono dagli USA, mostrano un Tim Cook allegro e baldanzoso nel party di Adele che inaugura un lungo calendario di concerti ed esibizioni della catante presso il Colosseum del leggendario hotel casino Caesars Palace.

Qui il Ceo di Apple è stato avvistato in compagnia con una lunga serie di star e dirigenti media e streaming di primo piano, come riporta Variety, tra cui il regista Baz Luhrmann, l’artista britannico Stormzy e l’attore presentatore James Corden, tra gli altri.

La notte di Las Vegas è stata lunga anche per Tim Cook perché, dopo il party di Adele, il dirigente Apple si è spostato al Wynn, altro celebre mega hotel casino di lusso della città. Qui un video TikTok mostra che Tim Cook sembra preferire musica, canti e balli di Las Vegas al rombo dei motori della Formula 1.

Lo dimostra l’impegno e la risata di soddisfazione dopo aver attivato gli effetti speciali nel concerto: Tim Cook era al lavoro dietro alla console, nella cabina di regia del party, gomito a gomito con il DJ Diplo. Tutti gli articoli che parlano di Tim Cook sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet.