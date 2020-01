Nebia: il soffione da doccia consigliato da Tim Cook è su Kickstarter

Cinque anni addietro il CEO di Apple, Tim Cook, ha investito parte del suo denaro personale in Nebia, un produttore di particolari soffioni da doccia dotati di un sistema che consentirebbe di trarre beneficio dall’azione molto più lenta e meglio controllabile e che grazie a gocce di dimensioni infinitesimali, permette di ridurre i consumi e ottenere allo stesso tempo il miglior effetto possibile.

In occasione del lancio di una nuova generazione di Nebia, il creatore Philip Winter ha raccontato a Bloomberg il suo approccio con Tim Cook per raccontargli della sua invenzione. Nel 2014, ha convinto diverse palestre a installare il prototipo di soffione nelle loro docce, e per raccogliere il parere degli utenti e semplicemente atteso l’uscita dagli spogliatoi.

Tra le persone che ha aspettato fuori dalla doccia anche Tim Cook. Al CEO di Apple l’accessorio è piaciuto nonostante l’aspetto grezzo del prodotto all’epoca, si è interessato al progetto dal punto di vista della protezione ambientale e ha accettato di sostenere finanziariamente l’imprenditore.

Come accennato il CEO di Apple ha deciso di investire personalmente nella start-up, per un importo sconosciuto ma “rilevante”, secondo Winter.

La startup ha racimolato ben 8 milioni di dollari per cominciare. Nonostante il poco tempo di cui dispone per per occuparsi di questioni diverse da Apple, Cook ha dispensato vari consigli al creatore di Nebia, ad esempio sulla scelta dei fornitori ma anche sulla necessità di concentrarsi sull’esperienza-utente, sul design, sulla sostenibilità. Le email del capo di Apple sono “molto lunghe, ben scritte e dettagliate”, ha riferito ancora Winter.

Tim Cook ha anche raccomandato di cercare investitori che credono nel prodotto anziché fare affidamento a fondi di investimento alla ricerca di redditività a breve termine.

Il CEO di Apple non è il personaggio di rilievo del mondo IT ad essere rimasto colpito da questi soffioni ma anche Eric Schmidt, ex capo di Google, è stato “folgorato” da questo speciale miscelatore, accessorio sviluppato con l’aiuto del gruppo Moen (altro consiglio dell’a.d. di Apple).

Se siete curiosi su come funziona e su quali vantaggi può portarvi Nebia i dettagli sono su Kickstarter dove il prodotto si può acquistare in preordine per 160 Dollari USA: è disponibile anche con gli attacchi per gli impianti idraulici europei.