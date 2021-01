Twitter compra l’app di podcast Breaker

Solo pochi giorni fa Twitter ha comprato Squad, ora il social dei cinguettii annuncia l’acquisizione di Breaker, servizio di podcast con funzioni social integrate. Come altre app di podcast anche Breaker permette di cercare, scoprire e gestire i podcast: a queste funzioni però aggiunge le funzioni di social network che permettono di seguire i propri amici, pubblicare commenti sui podcast, condividere quelli preferiti, pubblicare like e così via.

Con l’acquisizione Twitter di Breaker gli sviluppatori di quest’ultimo si uniranno al team che sta lavorando a Twitter Spaces, nuova funzione ora in fase di test che permette di effettuare discussioni audio tra più utenti. Il responsabile tecnico di Twitter Michael Montano ha dichiarato in un post che gli sviluppatori di Breaker contribuiranno a migliorare le conversazioni pubbliche di Twitter.

La co-fondatrice di Breaker Leah Culver ha twittato di essere «Entusiasta di contribuire a creare il futuro delle conversazioni audio» costruendo Twitter Spaces. Anche Erik Berlin, CEO di Breaker ha condiviso il suo entusiasmo per essere entrato a far parte del social network e sui lavori in corso «Siamo veramente appassionati di comunicazione audio e siamo ispirati dai modi in cui Twitter sta facilitando le conversazioni pubbliche per le persone di tutto il mondo».

In work news, I’m joining Twitter to help build @TwitterSpaces! 🥳 While I’ll very much miss @breaker, I’m so excited to help create the future of audio conversations. https://t.co/0Y8fkbCIFm — Leah Culver (@leahculver) January 4, 2021

Ora che Twitter ha comprato Breaker l’app omonima disponibile sia per iPhone che per Android verrà ritirata il 15 gennaio: agli utenti sono fornite le istruzioni su come spostare i podcast in altre app e piattaforme, così come trasferire le iscrizioni ai podcast preferiti impiegando la funzione di esportazione dei file OPML.

Il mercato dei podcast è in fermento da tempo: Spotify è riuscita a conquistare una posizione di preminenza, sembra che anche Apple stia cercando di recuperare terreno. L'ultima mossa è quella di Amazon che ha comprato il gettonato Wondery a fine 2020.