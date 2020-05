Twitter, un contatore per i Retweet con commenti: su Android anche la scheda dedicata

Forse su Twitter sarà presto possibile contare e leggere con facilità i retweet corredati da un commento: secondo quanto individuato dall’esperta di reverse engineering Jane Manchun Wong, la società starebbe infatti testando un contatore separato per i retweet con commenti, consentendo all’autore del messaggio ma anche a chi legge, quante persone lo hanno ricondiviso aggiungendo un commento a corredo.

Per i dispositivi Android il test va persino oltre – spiega la ricercatrice su Twitter – in quando qui è possibile accedere ad una scheda speciale che li raccoglie tutti quanti, consentendo di leggerli con più facilità, soprattutto quando si ha a che fare con un messaggio che è stato ricondiviso e commentato decine di volte.

Che la novità sia in fase di test è poco ma sicuro: non è infatti la prima volta che riportiamo un’anticipazione di Jane Manchun Wong che si è poi rivelata esatta: in due diverse occasioni, circa un’anno fa, anticipò infatti il test sulla possibilità di nascondere i like su foto e video di Instagram e sulla possibilità di chattare su mobile senza Messenger.

Wong, come altri, è una ricercatrice capace di eseguire il reverse engineering delle app per scoprire funzionalità sperimentali, ovvero inverte i processi di sviluppo e produzione del software per guardare nel “dietro le quinte” di un programma. La decostruzione in questo ambito consente cioè di estrarre il codice sorgente dell’app per poter essere letto come un libro aperto. I più esperti sono così in grado di comprendere, riscrivere o ricostruire l’architettura del programma nonché il suo funzionamento e le strutture interne. Si tratta insomma di una pratica utilizzata spesso per risolvere ed eliminare eventuali bug e solitamente anche per analizzare i prodotti concorrenti magari per poi svilupparne di propri.

Come mostrato dalle immagini allegate nel messaggio della ricercatrice, il contatore dei retweet con commenti sarà presumibilmente mostrato al di sotto del messaggio, separato da quello generico dei retweet. Ogni contatore è a sé: se, come nell’esempio, sono presenti 820 retweet e 74 retweet con commenti, vuol dire che in totale sono 984 retweet e non 820, di cui 74 con retweet.

Per il momento la funzione è in fase di test e non è detto che vedrà la luce in futuro. Di nuovo e recente c’è invece un nuovo layout per le conversazioni di Twitter su iPhone e sul web: a riguardo trovate il nostro approfondimento qui.