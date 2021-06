UEFA 2021, il brano ufficiale We Are the People è su Apple Music

Stasera prende il via (finalmente) il Campionato Europeo di calcio e per chi vuole entrare nell’atmosfera, ora è possibile ascoltare il brano ufficiale UEFA 2021 di Martin Garrix intitolato We Are the People (feat. Bono & The Edge) in audio spaziale grazie al supporto per Dolby Atmos esclusivamente sul servizio Apple Music.

Prima c’era il mono, poi è arrivato lo stereo e ora c’è l’audio spaziale. L’audio spaziale è una esperienza coinvolgente in cui il suono si muove intorno all’utente in diverse direzioni. Finora la maggior parte delle persone lo ha potuto sperimentare solo al cinema. Ora invece Apple ha introdotto l’audio spaziale su Apple Music, in questo modo chiunque, abbonandosi, può ascoltare la propria musica preferita in modo completamente nuovo e migliore.

Dall’inizio di questa settimana, gli abbonati ad Apple Music possono aspettarsi una qualità del suono ancora migliore con l’introduzione dell’audio spaziale con supporto per Dolby Atmos. Con Apple Music, ora è possibile ascoltare brani selezionati in audio spaziale con Dolby Atmos senza costi aggiuntivi.

Gli abbonati del servizio di musica in streaming di Apple hanno a disposizione ora un’esperienza multidimensionale che va oltre il semplice ascolto della musica e fa sentire come se fossi nel bel mezzo di essa. L’ascolto è possibile attraverso le cuffie, gli altoparlanti integrati su iPhone, iPad o Mac e con Apple TV 4K.

Per sperimentare da soli l’audio spaziale, è meglio seguire questi passaggi:

– Aggiorna il tuo iPhone o iPad a iOS o iPadOS 14.6.

– Vai alle impostazioni.

– Tocca Musica.

– In Audio, tocca Dolby Atmos.

– Scegli Auto, Sempre attivo o disabilita Dolby Atmos.

Per scoprire altri modi per ascoltare musica e canzoni in Dolby Atmos con Apple Music è possibile partire da questa pagina. Se non ne hai mai abbastanza dell’audio spaziale, questa playlist selezionata manualmente è il posto giusto per trovare brani che sperimentano la magia e la piena potenza del suono spaziale su Apple Music. Dal rock all’hip-hop al jazz, classico e pop, dalla nuova musica realizzata in Spatial ai classici che sono stati remixati o rimasterizzati in precedenza.

Il brano ufficiale UEFA 2021 We Are the People dei campionati europei di calcio è disponibile da questa pagina di Apple Music:chi non è abbonato può ascoltarlo comunque grazie al periodo di progra gratuito di 3 mesi, a patto di non aver già effettuato in precedenza un periodo di prova gratuito del servizio.

