Ugreen 70304 mette il Bluetooth 5.0 su stereo e autoradio: sconto a 15,09 euro

Un ricevitore Bluetooth con funzione di vivavoce integrata: è Ugreen 70304, un comodo e piccolo accessorio basato sulla tecnologie Bluetooth 5.0 che vi costa, grazie ad un codice, solo 15,09 euro.

E’ molto comodo se lo si infila alla porta AUX dell’automobile in quanto porta la tecnologia senza fili su tutte quelle auto che sono prive di sistema di connessione Bluetooth.

Grazie alla funzione vivavoce, è infatti interessante non solo per ascoltare musica ma per consentire anche di rispondere ad una telefonata in entrata senza mettere le mani sul telefono e ascoltando la voce dell’interlocutore sulle casse dell’impianto audio.

Tra i punti di forza, c’è la compatibilità con le più recenti tecnologie Bluetooth 5.0 che offrono, tra le altre cose, basso consumo e migliore stabilità del segnale: questo significa una lunga durata della batteria sia del ricevitore che del telefono collegato e una migliore qualità della trasmissione audio.

Tra le altre funzioni utili, la possibilità di collegare allo stesso ricevitore due smartphone contemporaneamente, potendo così gestire le telefonate private e quelle di lavoro senza dover spegnere l’interruttore Bluetooth su uno o sull’altro telefono.

Questo accessorio costa quasi 17 euro ma basta usare il codice H76KIX2H nel carrello prima dell’acquisto per vedere scendere il prezzo a soli 15,09 euro.