Ugreen: caricatori fino a 140W e hub 7 in 1 in offerta, a partire da meno di 40 euro

Quando si tratta di accessori per smartphone, notebook e PC, Ugreen è uno dei brand più noti nel panorama. Oggi sono tre le offerte del marchio, tra caricatori e hub che espandono la connettività. Ecco di che si tratta.

Il primo caricatore in offerta è Nexode 140W (che abbiamo recensito a questo indirizzo), adatto certamente per i MacBook Pro di Apple con supporto PD 3.1 con supporto alla ricarica fino a 140 W. Il caricabatterie permette di caricare il MacBook Pro 16 pollici al 56% in 30 minuti, 1,8 volte più veloce di un caricabatterie per laptop USB-C da 65 W.

Offre una ricarica multiporta 3-in-1, grazie alle porte USB-C e alla porta USB-A che supportano la ricarica di due laptop e un telefono contemporaneamente alle velocità. Incluso in confezione un cavo USB-C di ricarica rapida con supporto fino a 240 W.

Al momento il carica batteria, che gode ella tecnologia GaN, si acquista direttamente sul sito ufficiale del produttore. Costerebbe 150 euro, ma grazie al codice sconto 9054932 lo pagherete poco più di 100 euro.

Ugreen USB C 7 in 1 Hub with 4K 60Hz HDMI

L’altra periferica in offerta è l’hub USB-C all-in-one. Si tratta di un piccolo adattatore che permette di espandere la connettività di qualsiasi portatile dotato di ingresso USB-C, come ad esempio i MacBook della Mela. Come lascia intendere già il nome, propone 7 diverse espansioni, tra cui una porta HDMI con supporto 4K a 60 Hz. Inoltre, presenta la funzione di ricarica passante PD da 100 W, oltre ad offrire un ingresso Ethernet USB-C a 1 Gb/s e USB-A. Il tutto con il supporto a velocità di trasferimento dati molto elevate, fino a 5 Gb/s.

Potete acquistarlo direttamente a questo indirizzo al prezzo di 39,99 euro, anziché 49,99 euro, utilizzando il codice sconto 6051520.

Ultimo, ma non ultimo, il carica batterie UGREEN 65W, con ben 4 porte, due USB-C e due USB-A. Le prime sono in grado di offrire un massimo di 65W di potenza, mentre le secondo di 22,5W. Nel complesso, è possibile utilizzarlo per alimentare ben 4 dispositivi contemporaneamente. Anche in questo caso si tratta di una periferica GaN

Costerebbe 59,99 euro, ma al momento lo potete pagare appena 50,99 euro utilizzando il codice sconto 9074715, acquistandolo direttamente a questo indirizzo.