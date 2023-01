No iPad con schermo pieghevole, sì Mac con schermo flessibile

Un prodotto con schermo pieghevole ci sarà e sarà da ben 20,5 pollici ma non sarà un iPad ma un Mac. Dopo le voci diffuse dal solito Ming Chi Kuo su un tablet “foldable” che hanno fatto sollevare le antenne a più di un appassionato Apple, oggi arriva una nuova anticipazione sui piani della Mela per schermi innovativi e a riportarle è una vera autorità nel campo dei display: Ross Young.

L’analista, noto per avere agganci solidissimi nel settore degli schermi, in una nota via Twitter dice di «non avere mai sentito nulla a proposito di schermi pieghevoli per iPad».

The additions in the iPad lineup will be the redesigned OLED iPad Pros in 2024 + entry level and Mini spec bumps. As I wrote before, 2023 will be a light year for the iPad (and Watch). Also not hearing anything about a foldable iPad in 2024. https://t.co/WsByewy7hm https://t.co/e33aCHuocB — Mark Gurman (@markgurman) January 30, 2023

Ross pubblica il Tweet in risposta ad un messaggio precedente dell’altrettanto autorevole ma nel campo del giornalismo Mark Gurman che dice più o meno la stessa cosa: «non ho sentito nulla al proposito di un iPad pieghevole nel 2024». Gurman aggiunge poi: «Le aggiunge alla linea iPad sarà un modello ridisegnato di iPad Pro con schermo OLED, una nuova versione entru level e un Mac mini più veloce. Come già detto in precedenza, il 2023 sarà un anno di scarso conto per il mondo iPad»

Un aspetto interessante anche se non del tutto nuovo viene menzionato da Ross quando dice che è in preparazione un Mac portatile pieghevole. Di questo dispositivo si è già parlato mesi fa. Il Mac avrebbe la possibilità di mostrare su una parte dello schermo una tastiera che funzionerebbe come quella attuale fisica. In alternativa potrebbe funzionare come uno schermo esterno collegato ad una tradizionale tastiera esterna.