Da Urbanista cuffie e auricolari alimentati dalla luce di seconda generazione

La redazione di macitynet ha recensito sia Los Angeles che Phoenix, rispettivamente le prime cuffie e i primi auricolari con carica tramite luce: ora il costruttore Urbanista toglie il velo dai nuovi modelli di seconda generazione, entrambi con design rivisto e funzioni migliorate.

Gli ingegneri sono riusciti ad aumentare le dimensioni dei padiglioni, migliorando l’ergonomia, riducendo il peso complessivo delle cuffie Los Angeles. L’archetto ospita un pannello di celle solari Powerfoyle che ricarica continuamente le cuffie, anche quando l’utente le sta utilizzando per ascoltare i suoi brani preferiti.

Ricordiamo infatti che la ricarica tramite luce avviene sia in esterni con luce del sole, che in interni con luce artificiale. In ogni caso con una carica completa la batteria integrata offre fino a 60 ore di autonomia, ma presumibilmente l’autonomia sarà inferiore con cancellazione attiva del rumore, ora migliorata anche con tecnologia adattiva.

Auricolari Urbanista Phoenix seconda generazione con carica tramite luce

Design ed ergonomia migliorano anche per gli auricolari Phoenix di seconda generazione con pannelli solari integrati nella custodia di ricarica e trasporto. Il costruttore assicura la possibilità di personalizzare la vestibilità tramite gommini in silicone inclusi, oltre che portabilità migliorata grazie alla custodia di ricarica di dimensioni più compatte rispetto al primo modello.

Gli auricolari offrono fino a 8 ore di riproduzione, ma si arriva fino a 40 ore tramite la custodia di trasporto. Naturalmente l’autonomia massima teorica in ore è riferita alla sola capacità della batteria integrata: tramite la carica continua via luce l’autonomia è virtualmente infinita.

Sia le cuffie che gli auricolari Urbanista con carica via luce di seconda generazione offrono tecnologia Bluetooth 5.3 multipoint per collegare due dispositivi in contemporanea per passare al volo da uno all’altro. Sono costruiti con plastica riciclata ed entrambi rilevano quando l’utente non indossa cuffia o auricolare per interrompere la riproduzione e riprenderla non appena li indossa di nuovo.

Urbanista Los Angeles e Phoenix seconda generazione, prezzo e disponibilità

Il costruttore dichiara che saranno disponibili nel corso del 2024 ma non precisa la data esatta: è possibile registrarsi sul sito Urbanista per ricevere aggiornamenti. Le cuffie Los Angeles di seconda generazione costeranno 179 euro, mentre gli auricolari Phoenix di seconda generazione costeranno 129 euro.

I prodotti Urbanista sono disponibili nel negozio del marchio da questa pagina di Amazon. Per tutti gli articoli su cuffie, auricolari e dispositivi audio si parte da questa pagina di macitynet.