Uscire da Netflix su Smart TV con il menù segreto

Netflix è una delle piattaforme di streaming video più diffuse al giorno d’oggi, disponibile su numerose piattaforme, tra smartphone, tablet, set top box, web e Smart TV. Proprio su quest’ultime, però, sembra mancare una opzione fondamentale: avete mai provato ad eseguire il logout Netflix su Smart TV? Avete notato che apparentemente non c’è modo di uscire da Netflix? Ecco come attivare il menù segreto che vi consentirà di farlo.

Una volta inserito il vostro account su Smart TV, all’apparenza, non c’è modo di uscire, se non disinstallando completamente l’applicativo dalla Smart TV. Eppure, c’è un menù segreto che vi consentirà il logout, proprio come accade su smartphone o su altre piattaforme. Attivarlo è semplicissimo.

Avviate l’app di Netflix. In qualsiasi schermata vi troviate (quella della scelta profilo, o anche il menù dei film e serie TV), premete in sequenza sul telecomando questa combinazione di tasti:

Tasto sù

Tasto sù

Tasto Giù

Tasto Giù

Tasto Sinistro

Tasto Destro

Tasto Sinistro

Tasto Destro

Tasto Sù

Tasto Sù

Tasto Sù

Tasto Sù

Alla fine di questo particolare codice vedrete apparire il menù sottostante:

In questa schermata, navigabile con il telecomando, sono presenti diverse informazioni sul proprio account. La mail, il nome profilo in uso, il tipo di abbonamento, la possibilità di verificare lo stato della rete, così come anche il tasto per fare il logout.

Si tratta di una funzione davvero utile in diversi casi. Pensate al caso in cui, invitati a casa di amici, decidete di vedervi un film inserendo il vostro account, con la successiva necessità di uscire.

Ed allora, sarà sufficiente cliccare su “Esci dall’account” per eseguire il logout dall’app.

