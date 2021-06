Con Virtual Game Controller più facile implementare gamepad virtuali su iPhone e iPad

Nell’ambito della conferenza per sviluppatori WWDC21, Apple ha presentato nuove API e nuovi strumenti in iOS, iPadOS e macOS che permetteranno di creare giochi di nuova generazione e offrire esperienze inedite ai propri utenti. Un nuovo strumento Metal per la compressione della texture supporta tutti i formati più recenti, ma anche quelli ottimizzati per il chip Apple, rendendo più semplice sviluppare giochi compatibili con tutte le piattaforme Apple. Inoltre, grazie al nuovo Virtual Game Controller su iPhone e iPad è più facile ottimizzare i giochi che integrano il supporto di controller di gioco.

Il sito Macrumors spiega che, benché molti giochi per iPad e iPhone offrono già controlli a schermo, il nuovo virtual game controller rende più facile per tutti gli sviluppatori aggiungere e personalizzare i controlli gioco per gioco. Apple ha spiegato che è possibile impostare il controller su schermo per vari layout, sfruttare fino a quattro pulsanti e virtuali con tanto di joystick, controlli d-pad, o touchpad, a destra o sinistra dello schermo.

“Questi nuovi controlli su schermo per iPhone e iPad hanno un aspetto magnifico e sono accuratamente calibrati per tenere conto dell’impugnatura per le dimensioni delle mani, offrendo grande reattività e feeling”, ha riferito Nat Brown, ingegnere di Apple che lavora alla divisione Game Technologies.

Le versioni preliminare di iOS 15 e iPadOS 15 sono già disponibile per gli sviluppatori iscritti all’Apple Developer Program all’indirizzo developer.apple.com; la versione beta pubblica sarà disponibile per tutti gli utenti iOS dal mese prossimo su beta.apple.com. iOS 15 e iPadOS 15 con saranno disponibili per tutti in autunno come aggiornamento software gratuito.