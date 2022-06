Come vedere i video YouTube su Apple Watch con Watchtube

Con Apple Watch potete fare quasi tutto, e grazie alla nuova app WatchTube uno dei suoi attuali limiti scompare, perché permette di guardare i video su YouTube direttamente dal polso e senza bisogno di avere un iPhone nella vicinanze.

L’orologio smart di Apple nella sua versione LTE può già fare molte cose anche senza telefono abbinato, come ad esempio ascoltare la musica, leggere e inviare i messaggi e persino rispondere alle telefonate, e adesso grazie all’app Watchtube permette anche di accedere alla piattaforma YouTube per guardare video.

L’app funziona come previsto e non richiede impostazioni complicate né un processo di configurazione per poter essere usata. Una volta scaricata dall’App Store di watchOS è subito operativa e funzionante: basta avviarla per guardare i video desiderati. L’interfaccia è anche piuttosto buona, nonostante si tratti di navigare in una piattaforma complessa come YouTube usando uno schermo di piccole dimensioni. Ci sono quattro sezioni facilmente accessibili: Home, Cerca, Libreria e Impostazioni.

Proprio come l’app YouTube ufficiale di Google, dalla schermata home dell’app Watchtube per Apple Watch è possibile scoprire i video di tendenza e si può persino selezionare una categoria da mostrare nella homepage. Il sistema di ricerca inoltre funziona particolarmente bene, sia usando la tastiera integrata su watchOS che sfruttando il sistema di dettatura, oppure quello per scrivere strisciando il dito sullo schermo e, proprio come accade sul portale di YouTube, i risultati restituiti sono i medesimi sia per i video che per i canali.

Dall’app sullo smartwatch è anche possibile iscriversi ai canali e salvare i video nella Libreria, anche se al momento è soltanto locale quindi non è possibile collegarla a quella del proprio account. Però c’è un’opzione interessante che permette di generare un QR Code per il video interessato in modo da scansionarlo e ritrovarlo facilmente su iPhone e iPad.

Ancor più interessante il fatto che WatchTube supporta persino i sottotitoli dei video e consente di modificare la dimensione del testo in modo tale da poterli leggere con più facilità.

Lo sviluppatore dice che in futuro sarà aggiunta una modalità solo audio in modo da poter sfruttare a pieno il catalogo di YouTube semplicemente per ascoltare la musica, evitando di sovraccaricare il dispositivo (e la batteria) con lo streaming del flusso video, anche perché effettivamente guardare un filmato dal piccolo schermo dello smartwatch non dovrebbe essere proprio il massimo.

L’app “WatchTube” è sviluppata da Hugo Mason, è localizzata in lingua inglese ed è gratuita. Si scarica su App Store e per poter essere installata richiede almeno 5 MB di spazio e la versione 6 di watchOS. Non ci sono abbonamenti e dal punto di vista della privacy non raccoglie alcun dato.

Apple Watch è ora impiegato anche per monitorare il Parkinson. Per tutto quello che sappiamo finora su Apple Watch Serie 8 in arrivo in autunno rimandiamo a questo articolo di macitynet.