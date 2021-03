I migliori libri per costruire una strategia digital personale

Dopo aver visto nella prima delle nostre puntate la selezione dei migliori libri sul marketing per prodotti e servizi nell’era digitale e nella seconda i migliori libri sul SEO, questa volta l’argomento toccato è diverso e più complesso tecnicamente, ma non per questo meno affrontabile: basta avere gli strumenti giusti.

Molti infatti ritengono che non sia possibile trasferire le tecniche di marketing digitale, SEO, SEM e tutto il resto su una scala locale, più piccola, alla portata di tutti. Molti infatti credono che siano solo i big che hanno il budget, le competenze e le opportunità per riuscire a portare a casa il risultato nel mercato digitale, mentre la possibilità di realizzare un successo commerciale su piccola scala sia sostanzialmente destinato ad essere una delusione e portare a risultati marginali, talvolta non solo irrilevanti ma anche inferiori alle spese sostenute. Non è così.

Seth Godin è considerato una vera e propria rockstar nel mondo del marketing digitale. Con uno stile semplice e accattivante, è riuscito a introdurre presso un pubblico più ampio di non addetti ai lavoro i concetti di punta utilizzati dalle grandi aziende che hanno costruito le loro nuove fortune sul web e sui social.

In questo libro di alcuni anni fa il direttore di The Big Moo, fondatore e CEO di Squidoo (una “tribù” enorme e in grande crescita) e uno dei blogger di marketing più celebri del mondo chiarisce alcuni punti fondamentali. Innanzitutto che non i big hanno cominciato a giocare una partita che può essere giocata anche dai piccoli: le strategie di Apple, Google, Ikea, Starbucks e decine di altre aziende le possono applicare anche le piccole aziende e imprese locali, addirittura negozi e hotel. Oltre alle “p” di prezzo, promozione, pubblicità e posizionamento, la ricetta segreta insegnata negli MBA della Bocconi, c’è un’ulteriore “p” che Godin ha deciso di chiamare “Purple Cow”, la Mucca Viola. Cioè come farsi notare e fare fortuna in un mondo uniforme a cui manca completamente il colore.

La Mucca Viola permette di non passare inosservati, consente di creare prodotti o servizi che rimangono memorabili, ed è in buona sostanza un manifesto il cui obiettivo è la rivoluzione culturale del marketing digitale. Il libro è semplice, leggero, veloce (120 pagine) e permette di afferrare concetti che hanno richiesto studi molto lunghi per essere distillati.

La Mucca viola è disponibile su Amazon a 12,25 € anche in versione Kindle a prezzo ridotto

Il libro di Giò Fumagalli ha un obiettivo: studiare e spiegare l’evoluzione del marketing digitale. E lo fa in maniera ottimale, perché rappresenta sostanzialmente il punto di partenza a una nuova fase del marketing che si nuove sul campo dei social. Anzi, stringe nettamente sul settore delle generazione di vendite e dell’aumento del roi della pubblicità basandosi sul social di Mark Zuckerberg.

Il libro, che è stato appena aggiornato al 2021 per gli annunci Facebook, è ancora più critico in un momento come questo in cui la possibilità di raggiungere i canali di comunicazione tradizionale è fortemente limitata dalla pandemia. Il cliente, anche quello della porta accanto, non passa più dai negozi sulla strada. E aprire un ecommerce da zero richiede investimenti, know-how e tempo che molto spesso non c’è, schiacciati fra una zona arancione e una rossa.

La scelta di questo manuale strategico è utilissima perché spiega con chiarezza quello che succede su temi come le conversioni e il ROI che invece di solito sono ignorate dai consulenti non professionali e sconosciute ai non addetti ai lavori. Gli ads possono funzionare male oppure bene ma i risultati tardano lo stesso ad arrivare, si tratta di selezionare il pubblico, muoversi su ritagli diversi e aumentare le conversioni delle pagine basandosi su numeri oggettivi. Consigli pratici e teorici che permettono di cominciare a lavorare da subito, anche perché il libro di Fumagalli si legge in una serata (ma si rileggerà per mesi).

Facebook Ads Strategiche è disponibile su Amazon a 18,02 € anche in versione Kindle a prezzo ridotto

Il libro di Riccardo Galli ha una particolarità: spiega in modo pratico con una serie di sette consigli pratici come costruire il proprio personal brand sul social delle fotografie, che è attualmente il veicolo più veloce, sicuro e conosciuto per arrivare a pubblici con demografie molto appetibili per l’e-commerce e il retail tradizionale.

La creazione di un personal brand è un bisogno sempre più sentito da molte persone che hanno capito di poter sfruttare la rete per mettere a usufrutto la propria creatività. La conoscenza delle strategie e delle alchimie per riuscire invece a muoversi nel mondo dei followers come un influencer è molto più complessa e richiede uno studio: non è più (solo) un’arte ma anche e soprattutto una scienza che richiede conoscenze, strumenti adeguati e una pianificazione molto strutturata.

Il Social Media Marketing è l’attività che permette di fare soldi online tramite campagne pubblicitarie. “Si pensa – scrive Galli – immediatamente a Facebook. Nulla di più sbagliato! Invece è Instagram il social network del momento, addirittura più profittevole di Facebook”.

Instagram Marketing è disponibile su Amazon a 10,64 € anche in versione Kindle a prezzo ridotto

Personal Branding

A Michele Liuzzi, l’autore di questo libro, non manca il gusto per una buona battuta o uno slogan felice. Come quello del sottotitolo: “Il marketing è il motivo per cui ti contattano, il personal branding è il motivo per cui ti scelgono”. Ed è la chiave con cui leggere questo piccolo libro (194 pagine) che permette di affrontare un tema spesso trascurato: farsi riconoscere tra il rumore della folla. Nella nostra epoca digitale non mancano le idee e le connessioni.

Quel che manca è la capacità di sfruttare la nostra energia e gli strumenti tecnologici per riuscire a realizzare quell’insieme di desideri, passioni e possibilità che la natura ci ha messo a disposizione ma che molto spesso non sappiamo sfruttare. Il libro di Michele Liuzzi offre una chiave di lettura non tanto legata al marketing quando alla capacità di orientarsi in un ambiente difficile e ostile, mettere le proprie qualità a frutto e riuscire, tramite studio, passione ed esercizi quotidiani, a realizzare un proprio personal branding.

Le tecniche mutuate da internet e dal moderno marketing sono alla base di questo percorso di autorealizzazione che è anche esistenziale e spirituale.

Personal Branding è disponibile su Amazon a 14,53 € anche in versione Kindle a prezzo ridotto

Onicotecnica Vincente

Questo libro è una storia che permette di imparare da un percorso di successo e assorbirne non solo le strategie e le direzioni ma anche le energie positive. L’autrice di Onicotecnica Vincente si chiama Bilyana Toncheva Kireva ed è nata a Dimitrovgrad, in Bulgaria, nel 1986. Dopo il diploma con specializzazione in Disegno e Creazione di abbigliamento si è trasferita in Italia dove alterna la sua attività professionale alle traduzioni.

Nel 2013 ha aperto il suo negozio, un centro di makeup specializzato nella cura delle unghie dal nonme di Anthea Nails. Diventa estetista nel 2018 e poi dal 2019 inizia a insegnare onicotecnica nella Scuola di Estetica Cesvim. In breve tempo diventa una specie di celebrità del settore, acclamata in tutto il mondo con riconoscimenti in Austria, in Egitto, in Indonesia. India, Spagna e Messico.

Nel libro è possibile trovare quello che serve per mettere in gioco il proprio talento. Il mestiere delle unghie, l’onicotecnica, sono una occasione per riflettere e spiegare come si fa a farcela unendo marketing, professionalità e spiritualità per un’attività ricca di soddisfazioni. Come scrive l’autrice: “Ciò che pensiamo di noi stessi diventa la nostra realtà di vita. Siamo noi i responsabili dei nostri successi e degli insuccessi, degli obiettivi che si realizzano sia nel bene che nel male, perché ogni pensiero che facciamo plasma il nostro presente e il nostro futuro”.

Onicotecnica Vincente è disponibile su Amazon a 12,08 € anche in versione Kindle a prezzo ridotto

Networker Digitale

Questo piccolo ma interessante libro (82 pagine) è stato scritto da di Luca Datteo ed Elisa Cipriani con un obiettivo molto chiaro: aiutare i lettori a imparare a usare il web per costruire una strategia digitale efficace e che permetta di attrarre potenziali clienti, trovare collaboratori per il proprio business di network marketing, vendere i propri servizi e sponsorizzare nuove persone nella propria downline.

Gli autori nel 2010 hanno anche creato una scuola, Networker Digitale, che ha lo scopo di insegnare a sviluppare un business da zero sul web. È stato il primo caso di questo tipo in Italia e sta continuando ad aggiornare ed aggiungere idee, esempi e strategie anno dopo anno, seguendo con costanza e attenzione l’evoluzione del web, dei social e delle strategie per fare marketing e comunicazione nel mondo digitale per piccole imprese, professionisti, imprenditori e persone che cercano di costruire il proprio futuro sfruttando la rete e il digitale.

Networker Digitale è disponibile su Amazon a 9,78 € anche in versione Kindle a prezzo ridotto

