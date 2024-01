HONOR presenta i nuovi HONOR X7b e HONOR X8b

HONOR ha presentato i nuovi smartphone HONOR X7b e HONOR X8b, arricchendo così la serie HONOR X di due nuovi terminali.

Il modello HONOR X7b è dotato di una batteria da 6.000mAh, garantendo un utilizzo prolungato senza necessità di ricarica, consentendo fino a 18 ore di streaming video, 24 ore di navigazione sui social media o 69 ore di streaming musicale con una singola ricarica.

L’Honor X7b vanta una fotocamera principale da 108MP con un sensore da 1/1,67 pollici, supportando il pixel binning 9-in-1 per scatti luminosi anche in condizioni di scarsa illuminazione.

La modalità ritratto supporta lo zoom 2X, ideale per catturare movimenti. Il display Honor FullView da 6,8 pollici offre una visione con chiarezza e colori vibranti, con funzionalità avanzate per il comfort degli occhi. Certificato da TÜV Rheinland per basse emissioni di luce blu, è adatto per un uso prolungato senza affaticamento degli occhi.

L’Honor X7b offre un ampio spazio di archiviazione da 256GB, con la tecnologia esclusiva Honor RAM Turbo (8GB+8GB) che consente un’esperienza fluida durante le attività.

HONOR X8b

Honor X8b presenta un sistema con tripla fotocamera composto da una fotocamera principale da 108 MP, una grandangolare e di profondità e una macro da 2 MP, che consentono agli utenti di catturare immagini con dettagli notevoli. La fotocamera principale da 108 MP è dotata di un sensore d’immagine mobile ISOCELL HM6 che supporta 108 milioni di pixel, con una dimensione di pixel di 0,64 µm × 0,64 µm.

Il sensore della fotocamera adotta la tecnologia Nonapixel Plus per migliorare le prestazioni in condizioni di buio e fornire immagini luminose in una vasta gamma di ambienti.

Per gli appassionati di selfie, l’Honor X8b dispone di una fotocamera frontale da 50 MP.

L‘Honor X8b presenta un display AMOLED Bright da 6,7 pollici con una luminosità HBM di 1200 nit e luminosità di picco di 2000 nit, garantendo una notevole visibilità. Con un rapporto schermo-corpo del 93,7% e una risoluzione di 2.412×1.080 pixel, offre immagini fluide, nitide e ricche di dettagli.

Il display ha un refresh rate di 90Hz e una regolazione PWM di 3240Hz per proteggere gli occhi dalla stanchezza.

L‘Honor X8b presenta un designsottile con uno spessore di 6,78 mm e pesa solo 166 grammi, comodo da infilare in tasca.

La batteria da 4500mAh dell’Honor X8b alimenta il dispositivo fino a 46 ore di streaming musicale, 13 ore di riproduzione video, 14 ore di visione di brevi clip video o 17 ore di navigazione sui social media con un singolo ciclo di ricarica. La tecnologia di ricarica rapida Wired Honor SuperCharge da 35W consente di raggiungere il 100% in pochi minuti.

L’Honor X8b integra l’ultima versione di MagicOS 7.2 basata su Android 13, offrendo funzionalità come Honor Personal Knowledge Center, commutazione tra finestre multiple e suggerimenti per le app, migliorando l’esperienza utente in movimento.

Prezzi e disponibilità

Honor X7b è disponibile in Italia nei colori Emerald Green e Midnight Black al prezzo di 229,90€. L’Honor X8b, disponibile nei colori Glamorous Green e Midnight Black, è in vendita a 269,90€.

