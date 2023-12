Volkswagen salva pedoni e ciclisti dalle portiere

L’ultima generazione dell’exit warning system Volkswagen aiuta a evitare situazioni pericolose quando si aprono le portiere per scendere dall’auto nel traffico urbano: il sistema di assistenza è in grado di avvisare il guidatore e i passeggeri della presenza di pedoni e ciclisti che si avvicinano da dietro alla vettura parcheggiata.

Ad esempio, entro i limiti del sistema, è in grado di rilevare i ciclisti, che sono spesso tra gli utenti della strada più vulnerabili. Oltre alle porte del conducente e del passeggero anteriore, il sistema protegge anche le porte posteriori.

La ID.7, la nuova Passat e la nuova Tiguan sono dotate di serie di questo sistema di assistenza. Per Golf, ID.4 e ID.5, la tecnologia è disponibile a richiesta in una forma specifica a seconda del veicolo.

L’exit warning system di ID.7

La ID.7 è equipaggiata con la versione più evoluta di questo sistema di assistenza. L’exit warning system scansiona l’area dietro la vettura tramite due sensori radar posteriori (a sinistra e a destra nel paraurti) e informa i passeggeri di un pericolo prima ancora che azionino la maniglia di una portiera.

Se un utente della strada si sta avvicinando, una luce LED nello specchietto retrovisore esterno si accende automaticamente come primo livello di avvertimento. Se una delle maniglie viene comunque azionata, la porta corrispondente non si apre per un breve periodo di tempo. Se la porta viene aperta, viene emesso un segnale di avvertimento.

Ancora, il sistema di assistenza rimane attivo per tre minuti dopo che la Volkswagen è stata parcheggiata e spenta in modo da funzionare per tutti i passeggero che scendono dalla vettura.

L’exit warning system su nuova Passat e Tiguan

Il sistema della nuova Passat e della nuova Tiguan funziona in modo molto simile a quello di ID.7: utilizza la luce LED nel rispettivo specchietto retrovisore esterno per informare gli occupanti del veicolo se un utente della strada si sta avvicinando da dietro, anche prima di azionare la maniglia della portiera.

Se viene comunque azionata una maniglia della portiera, l’avviso acustico suona tramite l’altoparlante in quella porta: poiché questi modelli Volkswagen sono dotati di serrature meccaniche, la funzione aggiuntiva di ritardo nell’apertura delle portiere della ID.7 non è disponibile.

L’exit warning system nei modelli ID.4 e ID.5

L’exit warning system è disponibile a richiesta nei modelli ID.4 e ID.5. Funziona quasi allo stesso modo di ID.7. Unica eccezione: in questo caso, la luce LED nello specchietto retrovisore esterno si attiva solo in caso di pericolo quando i passeggeri azionano una delle maniglie delle porte. Gli altri livelli di avvertimento, ovvero il segnale acustico nella rispettiva portiera e il ritardo elettronico di apertura, sono identici a quelli di ID.7.

La prima Volkswagen dotata di exit warning system è stata l’attuale Golf. In questo caso, il sistema funziona in modo simile a ID.4 e ID.5. Come per i modelli Passat e Tiguan MQB, Volkswagen Golf è dotata di serrature meccaniche, il che significa che la funzione aggiuntiva di ritardo all’apertura delle portiere non è disponibile.

