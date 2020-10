Vortice Bra.vo è il sistema per monitorare l’aria di casa

Vortice, la multinazionale che opera nel settore della ventilazione residenziale, propone Bra.vo, una nuova soluzione per la casa smart che si basa sull’IoT, cioè sulla capacità dei dispositivi che compongono il sistema di connettersi tramite internet per condividere e ricevere dati e scambiarsi informazioni.

L’aria di casa può essere sensibilmente più inquinata di quella esterna. Una corretta ventilazione che garantisca ricambi d’aria adeguati, consente di respirare aria sana, limitando ad esempio l’insorgere di patologie legate alle vie respiratorie e previene problemi di umidità in eccesso, che si manifestano spesso con l’insorgere di muffe sulle pareti.

Vortice Bra.vo è un sistema di ventilazione progettato per monitorare costantemente la qualità dell’aria e gestire la ventilazione nelle stanze della casa o negli uffici.

Al momento del lancio sul mercato, due sono le tipologie di prodotto che danno vita al sistema: una Unità di Recupero Calore e un Estrattore d’aria, che possono essere combinati per soddisfare le esigenze della maggior parte delle abitazioni.

Ciascun dispositivo è dotato di sensori per rilevare gli inquinanti indoor e grazie all’Internet of Things il sistema – qui i dettagli – si connette al cloud per ricevere dati da sensori e servizi esterni, che poi elabora per funzionare in modo completamente automatico. Il sistema può essere anche controllato manualmente utilizzando l’App dedicata.

Vortice Bra.vo è è compatibile con Apple HomeKit, funziona con gli assistenti vocali di Google Assistant e Amazon Alexa. L’app permette di integrare direttamente nel sistema i device smart di Neatmo che misurano la qualità dell’aria e attiva la ventilazione in funzione della concentrazione di CO2 rilevata dai sensori in ogni stanza.

Il sistema può inoltre ricevere informazioni sulla qualità dell’aria esterna da servizi cloud che gli consentono di adattare il funzionamento sulla base dei livelli di inquinamento rilevati in ogni località: ad esempio, nel caso di superamento dei limiti di concentrazione dei PM, il sistema può decidere di ridurre l’immissione di aria all’interno delle nostre case.

Il produttore riferisce che possimamente questo sistema di ventilazione sarà arricchito da altri dispositivi della stessa azienda per il trattamento dell’aria che contribuiranno a renderlo ancora più “intelligente”, migliorardo ulteriormente il comfort all’interno delle abitazioni e la qualità dell’aria che respiriamo ogni giorno.

