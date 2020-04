Apple lavora per risolvere due gravi vulnerabilità in Mail per iOS

ZecOps, azienda di San Francisco specializzata in sicurezza informatica, ha individuato due vulnerabilità nell’app Mail di serie con iOS. Si tratta di due gravi falle indicate dagli esperti come vulnerabilità zero-day, minacce informatiche che sfruttano vulnerabilità di applicazioni software non ancora divulgate o per le quali non è ancora stata distribuita una patch.

Dalle vulnerabilità in Mail iOS riferiscono alcuni siti statunitensi, incluso The Wall Street Journal, spiegando che con la prima vulnerabilità un attacker è potenzialmente in grado di colpire iOS inviando messaggi di posta che obbligano il sistema a consumare una quantità spropositata di memoria; la seconda vulnerabilità (da sfruttare in accoppiata con la prima) permette a un attacker di ottenere, modificare e cancellare mail dell’utente.

I potenziali target di vulnerabilità di questo tipo sono dirigenti aziendali e funzionari governativi, secondo quanto riportato dalle testate statunitensi. Le vulnerabilità riguardano iOS dalla versione 6 alla versione 13.4.1. ZecOps riferisce che Apple ha risolto le due vulnerabilità in Mail iOS con l’aggiornamento a iOS 13.4.5, versione al momento in beta nelle mani di sviluppatori e beta tester e che dovrebbe arrivare per tutti entro pochi giorni o settimane. Nel frattempo i ricercatori raccomandano l’uso di client mail alternativi come Gmail e Outlook.

Come sempre, ricordiamo che gli aggiornamenti dei sistemi operativi non solo servono a risolvere bug ma contengono diversi fix di sicurezza che risolvono numerose vulnerabilità, comprese alcune di gravità elevata, È buona norma scaricare ed applicare gli aggiornamenti di sicurezza messi a disposizione da Apple il più presto possibile.

