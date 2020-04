Offerta: nuovo MacBook Air 512 GB scontato di 140 euro su Amazon

Torna lo sconto sui nuovi MacBook Air. Stiamo parlando dei MacBook Air 2020 di cui nei giorni scorsi vi avevamo segnalato lo sbarco sulle vetrine del grande rivenditore on line e che avevamo già individuato come in promizione. Ora il ribasso riguarda il modello da 512 GB che scende di 140 euro.

I MacBook Air 2020, come vi abbiamo spiegato qui sono identici dal punto di vista del fattore di forma e della qualità del display (Retina 13″), ma cambiano diverse cose al loro interno. La principale è il processore che è un 1.2 GHz Core i7 con turbo boot a 3.8 GHz. Test indipendenti hanno dimostrato che la CPU sommata alle prestazioni della GPU Iris Plus offre significativi incrementi in fatto di prestazioni. Tra le novità più interessanti a tastiera con meccanismo a forbice, costruita seguendo il modello di quella che abbiamo visto sui MacBook Pro 16″. In più oggi il disco SSD parte da 256 GB di capacità e può essere configurato fino a 16 GB. Viene anche supportato per la prima volta un display esterno fino a 6K su una delle due porte Thunderbolt 3.

Nei giorni scorsi il modello da 256 GB era andato in sconto di circa il 10%; ora la stessa promozione è valida per il più confortevole dal punto di vista della capacità modello da 512 GB. Lo comprate infatti a 1384,95 euro, invece che 1529 euro. La spedizione non è pronta, ma lo potete ordinare e dovrebbe essere spedito il 27 aprile. Apple promette la consegna non prima del 12-14 maggio.

Ricordiamo che Apple spedisce i MacBook Air con tempi molto lunghi. Non arriverà a casa vostra prima del 7/8 maggio.

Click qui per comprare