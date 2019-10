watchOS 5.3.2, aggiornamento per gli utenti di Apple Watch Series 4 con vecchi iPhone

Apple ha rilasciato watchOS 5.3.2 per Apple Watch Series 4. L’aggiornamento è pensato per gli utenti di Apple Watch Series 4 che usano dispositivi come l’iPhone 6 e iPhone 5s che non possono essere aggiornati a iOS 13 e dunque a watchOS 6.

La Casa di Cupertino spiega che watchOS 5.3.2 fornisce importanti aggiornamenti di sicurezza ed è consigliato a tutti gli utenti.

L’update a watchOS 5.3.2 e iOS 12.4.2 disponibile peri vecchi iPhone – permettono agli utenti di iPhone e Apple Watch Series 4 di usare le ultime versioni possibili dei rispettivi sistemi operativi. Apple spiega che l’update risolve, tra le altre cose, alcune problematiche di sicurezza, incluso un exploit che era stato individuato dal team Google Project Zero e che poteva permettere a un attacker remoto di mandare in crash le app, eseguire codice e visualizzare dati dell’utente.

Come scaricare watchOS 5.3.2

È possibile eseguire l’aggiornamento di Apple Watch a watchOS 5.3.2 usando l’iPhone. Prima di iniziare bisogna eseguire l’aggiornamento dell’iPhone alla versione più recente di iOS, assicurarsi che l’Apple Watch sia collocato sul caricabatteria e che abbia almeno il 50% di carica, connettere l’iPhone alla rete Wi-Fi, tenere l’iPhone vicino all’Apple Watch per assicurarsi che si trovino nel raggio di copertura.

A questo punto bisogna tenere l’Apple Watch sul caricabatterie fino al completamento dell’aggiornamento, sul proprio iPhone aprire l’app Watch, poi toccare il pannello Apple Watch, toccare Generali > Aggiornamento software.

L’aggiornamento viene scaricato. Se viene richiesto il codice dell’iPhone o dell’Apple Watch, bisogna inserirlo. Basta a questo punto attendere la visualizzazione della rotellina di avanzamento sull’Apple Watch. Il completamento dell’aggiornamento potrebbe richiedere da diversi minuti a un’ora.