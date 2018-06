watchOS 5 incompatibile con il primo Apple Watch, quello da 17mila euro incluso

Anche chi ha speso oltre 17 mila dollari per Apple Watch Edition, il primo modello in oro, non potrà beneficiare dell’aggiornamento a watchOS 5. Apple, infatti, ha ufficializzato la compatibilità watchOS 5: escluso il primo Apple Watch, ma non la Serie 1.

La decisione non è sorprendente. L’Apple Watch originale aveva un hardware poco potente, tanto che Apple lo cancellò praticamente ad un anno dal lancio, sostituito da un modello simile ma con una componente base ammodernata. Quel che stupisce, ma a rigor di hardware non dovrebbe, è che viene di conseguenza escluso anche un dispositivo che aveva le caratteristiche del lusso. Un Apple Watch che costava come e più di qualcuno dei grandi orologi dei più grandi produttori al mondo.

Naturalmente gli utenti saranno in grado di continuare a utilizzare la primissima serie di Apple Watch, inclusa quella in oro ma dovranno accontentarsi degli ultimi aggiornamento watchOS 4: non sarà possibile, dunque, utilizzare la primissima serie di Apple Watch con la nuova funzione Walkie-Talkie, presente solo a partire da watchos 5. Nel complesso, Apple ha comunque aggiornato questi dispositivi più datati per 3 anni. Per un gadget elettronico è un tempo ragionevole, ma non lo è se si pensa all’investimento che ha affrontato chi ha creduto in Apple Watch edition. Anche se probabilmente chiunque abbia avuto la possibilità di spendere 17mila euro circa per uno smartwatch, oggi non starà a stracciarsi le vesti, certo da qualche parte nella testa gli ronzerà il dubbio e si chiederà se non avrebbe fatto meglio a comprarsi un Rolex o un Patek Philippe….

