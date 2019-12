WD Purple 14 TB, il super-disco a misura di videosorveglianza

Western Digital risponde alla richiesta di maggiore spazio di archiviazione (dovuto dal crescente impiego di videocamere intelligenti capaci di registrare filmati in alta risoluzione) con microSD WD Purple SC QD101 Ultra Endurance e WD Purple 14TB HDD.

Due prodotti, quelli appena citati, progettati specificamente per tutti quei dispositivi impiegati nel mercato delle telecamere di videosorveglianza o più in generale per i sistemi di sicurezza Smart che funzionano ventiquattr’ore su ventiquattro e sette giorni su sette, perciò sottoposti a carichi di lavoro di lunga durata.

La scheda WD Purple SC QD101 si basa sulla tecnologia di Western Digital 3D NAND a 96-layer e fornisce una combinazione vantaggiosa da un punto di vista economico di resistenza, capacità di archiviazione e prestazioni.

Progettata per system integrator e installatori in ambito di sicurezza, è pensata per la registrazione mainstream e l’archiviazione on-camera con backup/failover. Sarà disponibile alla fine del primo trimestre del 2020 con capacità da 32, 64, 128, 256 e 512 GB e promette elevata resistenza nelle registrazioni lunghe e continue.

Tra l’altro, nelle videocamere compatibili, il monitor dello stato della scheda consente agli installatori e agli integratori di misurare la resistenza residua e intervenire preventivamente se necessario.

Il disco WD Purple 14TB, così come gli altri hard drive WD Purple di Western Digital, è progettato per sistemi di sicurezza ad alta definizione e sempre in funzione. i basa sulla tecnologia AllFrame di WD che consente di avere una migliorata acquisizione video e al contempo aiuta a ridurre gli errori, le immagini offuscate e le interruzioni video che possono verificarsi in un sistema di registrazione.

Ha una classificazione del carico di lavoro migliorata che supporta i sistemi progettati per una registrazione dei video 24×7 e che utilizzano fino a 64 telecamere ed è già disponibile presso rivenditori selezionati ad un prezzo non ancora reso noto. Negli altri tagli di memoria si può invece acquistare anche su Amazon.