Photoshop per iPad aggiunge la funzione “Seleziona oggetto” e altre novità

Adobe ha rilasciato un aggiornamento di Photoshop per iPad. La novità più importante della versione 1.1 è “Seleziona oggetto”: questa funzione permette di effettuare selezioni rapide. Lo strumento Selezione oggetto semplifica in pratica il processo di selezione di oggetti singoli o parte di un oggetto in un’immagine: persone, automobili, mobili, animali, vestiti e altro ancora. È sufficiente disegnare un’area rettangolare o un lazo intorno all’oggetto, e lo strumento in questione seleziona automaticamente l’oggetto all’interno dell’area definita. Lo strumento funziona meglio su oggetti ben definiti rispetto alle aree senza contrasto.

Adobe spiega che il tool sfrutta funzionalità di apprendimento automatico (machine learning) e offre le stesse caratteristiche disponibili nella versione desktop (funzione introdotta in Photoshop 21.0, versione di novembre 2019). La software house riferisce che è al lavoro per miglioare ancora questa funzione, sopratutto quando si devono selezionare elementi quali capelli, pellicce e simili.

Adobe ha anche migliorato le funzioni di upload e download dei file, tiene conto della Dark Mode di iOS e risolto vari bug.

Poche settimane addietro, Scott Belsky, Chief Product Officer di Adobe, ha difeso a spada tratta Photoshop per iPad, dopo la tiepida accoglienza ottenuta da stampa e recensioni su App Store. Sbarcato da poco sull’App Store (si scarica da qui), Photoshop per iPad ha ricevuto “voti” non altissimi dai primi utenti, con valutazioni e recensioni non tutte concordi nell’affermare che si tratta di un prodotto degno di nota. Adobe invita ad avere pazienza, spiegando che non è stato semplice portare su iPad il vero Photoshop e che il team che si occupa dell’app ha previsto “una meravigliosa tabella di marcia di funzionalità”.

Già prima della presentazione ufficiale non erano mancate le critiche da parte dei beta tester che avevano avuto modo di provare in anteprima l’app, riferendo di una versione leggermente migliorata di quella cloud utilizzabile via Internet, molto diversa dal vero Photoshop annunciato da Adobe fin dallo scorso anno.

