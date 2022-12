Whatsapp salva dalle figuracce con Annulla Elimina per me

Chissà quante volte sarà capitato anche a voi di voler eliminare un messaggio inviato in una chat di Whatsapp e, nella fretta di far subito, selezionare la voce Elimina per me anziché quella che cancella il testo incriminato dalla schermata di tutti i partecipanti alla conversazione. Fino a poco tempo fa non potevate andare oltre l’imprecazione automatica, mentre adesso potete ancora salvare la vostra anima (e la faccia) grazie ad una nuova funzione.

La funzione salvavita: Annulla Elimina per me

Si chiama Eliminazione accidentale e sostanzialmente lascia aperta una finestra di cinque secondi entro i quali è possibile annullare l’azione di eliminazione indesiderata: un piccolissimo salto indietro temporale che vi darà così la possibilità di fare la scelta opportuna nel caso in cui abbiate sbadatamente cliccato l’opzione sbagliata.

Prima invece…

Fino a poco fa infatti, quando in WhatsApp si cliccava accidentalmente sulla voce Elimina per me non c’era modo di annullare l’operazione, perciò il messaggio spariva dalla propria chat ma continuava ad essere visibile su quella di tutti gli altri. Con questa semplicissima ma fondamentale funzione, adesso si potranno finalmente evitare queste situazioni imbarazzanti.

Quando arriva

Secondo quanto afferma WhatsApp, la nuova funzione Annulla Elimina per me – in prova da agosto nella versione beta 2.22.18.13 per Android – adesso è disponibile per tutti gli utenti iOS e Android.

Annullare l’invio dei messaggi

Su questo fronte vale la pena ricordare che nell’app già fin dall’ottobre del 2017 è possibile revocare l’invio di un messaggio purché lo si faccia entro 7 minuti dall’inoltro. Successivamente questa finestra temporale è stata estesa fino a un’ora e riguarda sia i messaggi inviati nelle chat singole che in quelle di gruppo.

Anche nell’ecosistema Apple

Ricordiamo infine che a partire da iOS 16 è possibile modificare o annullare l’invio di un iMessage fino a 15 minuti dopo che è stato inviato: dopo tale lasso di tempo non si può più cancellare né modificare. Se volete sapere come funziona potete dare un’occhiata alla nostra guida.