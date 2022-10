WhatsApp, lo spettacolare spot 3D incanta Londra

Uno spettacolare spot 3D di WhatsApp dedicato alla privacy viene proiettato sulla facciata di un grande palazzo nella centralissima e affollata Piccadilly Circus di Londra, facendo fermare i passanti per poter ammirare animazioni e dissolvenze che in pochi secondi ricreano e fanno scomparire l’intero edificio ricreato al computer.

Lo spot inizia in sordina, mostrando quella che sembra una classica slide di una presentazione aziendale. L’immagine statica e il testo sottolineano la presenza online dell’utente, con la possibilità di essere visti solamente da chi si desidera. A tutela degli utenti WhatsApp ricorda la verifica identità con procedura in due passaggi, oltre alla protezione tramite PIN contro gli intrusi.

Qui la scena cambia completamente, perché dalla slide statica stile presentazione, tutta la facciata dell’edificio scorre con una immagine che riproduce esattamente la parte frontale del palazzo, in realtà nascosta dietro l’impalcatura per lavori in corso.

Per dimostrare la privacy e la sicurezza offerti dalla crittografia totale, l’immagine proiettata mostra metà finestre completamente chiuse mentre l’altra metà tutte aperte con persone visibili all’interno, con una effetto onda che si propaga nella facciata quando tutte le finestre vengono chiuse completamente.

In uno dei passaggi più spettacolari, per mostrare i messaggi evanescenti che scompaiono dopo essere stati consultati una sola volta, il frontale dell’edificio sembra sciogliersi come sabbia trasportata dal vento, partendo dal basso fino a mostrare intelaiatura e struttura portante.

Un altro colpo di scena e l’intelaiatura vuota del palazzo viene sostituita dall’immagine di una gigantesca cassaforte in metallo aperta spalancata. WhatsApp ricorda i backup delle chat, anche questi protetti da crittografia perché nessuno possa accedervi, tranne l’utente. Il poderoso sportello circolare ruota per chiudere la cassaforte, offrendo ai passanti nella giusta posizione un altro inatteso effetto 3D.

This is @WhatsApp's wild new ad in Piccadilly Circus, London watch to the end 😯 pic.twitter.com/pGJ4AiLR8K — Matt Navarra (@MattNavarra) October 10, 2022

Lo spot di WhatsApp a Londra è spettacolare e tocca un argomento molto caldo per la piattaforma di messaggistica di Meta, Facebook e Instagram inclusi. Solo pochi giorni fa Pavel Durov, fondatore e CEO di Telegram ha accusato WhatsApp di essere uno strumento di sorveglianza da 13 anni.

