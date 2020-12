WhatTheFont riconosce il font da una foto su iPhone e Android

WhatTheFont è un servizio del quale abbiamo già parlato sulle pagine di macitynet, che permette di individuare il font corrispondente partendo da una immagine, comodo per esempio se qualcuno ci fornisce un’immagine con un testo e desideriamo sapere il nome del font utilizzato. Il servizio può essere impiegato anche in altre occasione, per esempio quando osserviamo un cartellone o ci capita per mano una pubblicità su una rivista e siamo curiosi di sapere qual è il carattere usato nel testo pubblicitario.

È un compito semplicissimo con WhatTheFont: basta fotografare la porzione di immagine con il font di nostro interesse per identificarlo. Tutto questo è possibile dal momento che l’app accede al database di MyFonts, un sito che da anni consente di identificare i font. L’immagine scattata sarà caricata sul sito di MyFonts. All’utente viene richiesto di identificare alcune lettere, dopodiché sarà visualizzata una pagina con i possibili font utilizzati, elemento che sarà possibile condividere con altri con un tap sul carattere.

L’app WhatTheFont è gratuita e si scarica dall’App Store per iPhone/iPad (richiede iOS 11.0 o versioni successive) o dal Play Store per dispositivi Android. Secondo Seah Chickering-Burchesky, Senior UX Designer di MyFonts, l’app è in grado di identificare centinaia di migliaia di font grazie al machine learning, incluse diverse varianti di caratteri noti. Come è facile immaginare l’app è utile per chi si occupa di grafica, ma è comoda anche per chi è semplicemente curioso e desidera conoscere quali font sono stati utilizzati in qualsiasi testo, dai siti web alla carta stampata.

Dell’installazione dei font su Mac abbiamo parlato in questo articolo, al qual vi rimandiamo per conoscere tutti i dettagli in materia: come si aggiungono, come si rimuovono, come si gestiscono, come individuare nuovi font, come riconoscere i caratteri di qualità, quali sono i software per gestire i font e altro ancora.

