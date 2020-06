WWDC 2020, Apple prepara il live streaming del keynote su YouTube

Apple sta preparando lo streaming del keynote in occasione della conferenza per sviluppatori (WWDC 2020) e per l’occasione ha programmato l’evento su YouTube, uno dei canali a partire dal quale, da lunedì 22 giugno alle 19:00 (ora italiana) sarà possibile seguire l’apertura.

Arrivata alla 31a edizione, la Mela riferisce che la WWDC20 sarà la più grande di sempre: dal 22 al 26 giugno, oltre 23 milioni di sviluppatori Apple da tutto il mondo parteciperanno a un evento online senza precedenti.

Alcuni dettagli della WWDC20 sono noti e li abbiamo riferiti qui. Apple ha svelato il programma della WWDC, compreso gli orari del keynote di apertura e del Platforms State of the Union, e maggiori informazioni per gli sviluppatori che vogliono saperne di più sul futuro di iOS, iPadOS, macOS, tvOS e watchOS, e interagire con gli ingegneri Apple.

Nel corso del tradizionale keynote sarà possibile scoprire le novità e gli aggiornamenti in arrivo quest’anno per tutte le piattaforme Apple. Il keynote verrà trasmesso in streaming direttamente da Apple Park e sarà visibile sul sito apple.com, nell’app e sul sito Apple Developer, sull’app Apple TV e su YouTube. Al termine dell’evento sarà disponibile per la visione on-demand. Per chi partecipa dalla Cina, il keynote verrà trasmesso anche su Tencent, iQIYI, Bilibili e YouKu.

Tutte le notizie sulla WWDC 2020 sono raccolte a questo indirizzo. Ovviamente, la redazione di Macitynet seguirà l’evento con la massima priorità, aggiornandovi su tutte le presentazioni e gli annunci della manifestazione nella sezione apposita del nostro sito.