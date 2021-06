Patente e carta di identità nel Wallet di Apple Watch con watchOS 8

Tra le novità di iOS 15 e watchOS 8, la possibilità di includere nel Wallet il supporto per chiavi di casa digitali e documenti di identità. La possibilità di aggiungere documenti di identità nel Wallet elimina la necessità di portare con sé patente o la carta di identità fisica in alcuni Stati.

Kevin Lynch, Vice President di Technology per Apple, in una intervista di Yahoo Finance, ha spiegato come funziona il sistema e i piani previsti da Apple per questa funzionalità.

A fine anno, in alcuni stati partecipanti negli Stati Uniti sarà possibile aggiungere in Wallet anche la patente o la carta d’identità. La Transportation Security Administration statunitense è al lavoro per rendere disponibili negli aeroporti le prime postazioni di controllo compatibili con i documenti d’identità digitali in Wallet. I documenti di identità in Wallet sono criptati e archiviati in modo sicuro nel Secure Element, la stessa tecnologia hardware usata per garantire la sicurezza e la privacy di Apple Pay.

Lynch ha spiegato che sarà possibile avere nel Wallet i documenti e mostrarli alla stregua di veri e propri documenti. Apple si occuperà di tenere conto di quali informazioni mostrare; alla stregua dell’app Salute non potrà tracciare i momenti in cui l’identità è stata mostrata, especifiche funzionalità di sicurezza impediranno a terzi di acquisire nostri dati. Le informazioni su documenti e patenti saranno protette con un codice di accesso, alla stregua di quanto avviene con le carte di credito e di debito.

Oltre alla possibilità di integrare documenti di identità, Apple offrirà funzionalità che consentono di bloccare, sbloccare e avviare alcune auto con l’Apple Watch, con migliorie per la tecnologia Car Key già disponibile. Sono previste anche funzioni per sbloccare vari tipi di serrature, memorizzare chiavi digitali di casa nel Wallet, e anche quelle di stanze di alberghi in collaborazione con hotel che partecipano all’iniziativa per la diffusione delle chiavi digitali.

Per quanto concerne documenti di identità e patenti di guida, Apple dovrà ovviamente districarsi tra le diverse regole burocratiche e siglare accordi con i vari stati. Non è ancora chiaro in quanti e quali stati sarà inizialmente disponibile questa funzione; Apple sta lavorando per offrire da subito la funzione in più paesi possibili, altri arriveranno in futuro.