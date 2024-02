Da XGIMI il supporto a soffitto per proiettori Horizon

XGIMI, marchio di proiettori sempre più apprezzato, annuncia il supporto a soffitto per proiettori della serie Horizon, compreso il modello Ultra. Grazie a questo accessorio il costruttore offre una soluzione comoda e versatile per il montaggio dei proiettori, tanto da arrivare a dichiarare che cambia l’esperienza del cinema a casa.

Il compagno della serie XGIMI Horizon

Il supporto a soffitto XGIMI è progettato per i proiettori della serie Horizon con un peso inferiore a 6 kg, inclusi i modelli Ultra, Pro e Horizon. Questa compatibilità garantisce una configurazione elegante e senza soluzione di continuità per migliorare l’esperienza visiva.

Installazione senza sforzo

Dopo aver installato la base sul soffitto, il proiettore può essere facilmente montato con una sola manovra tramite una staffa cardanica a sgancio rapido.

I componenti comprendono una base per un’installazione sicura su una struttura solida come il cemento, una scatola magnetica decorativa per nascondere in modo discreto il trasformatore di alimentazione e una staffa cardanica a sgancio rapido per un fissaggio semplificato del proiettore.

Versatile, resistente e con look pulito

La maggior parte dei supporti a soffitto sul mercato lascia visibili i cavi di alimentazione e i fili, creando un aspetto disordinato. Il supporto a soffitto XGIMI supera il problema, presentando un’unica soluzione di stoccaggio nascosta sia per l’adattatore dell’alimentazione che per i cavi.

Questo design garantisce un aspetto ordinato in qualsiasi stanza si decida di posizionare il supporto. Inoltre, le linee ricordano quelle di XGIMI HORIZON Ultra, così da integrarsi facilmente in qualsiasi arredamento domestico.

Il nuovo supporto da soffitto XGIMI offre una regolazione multidirezionale, che comprende una rotazione orizzontale di 360° e un’inclinazione verticale di 12° per un posizionamento flessibile. Realizzato in alluminio aerospaziale, il supporto combina stabilità e resistenza, mentre il morbido cuscinetto in silicone sulla staffa a sgancio rapido assorbe gli urti, garantendo un’immagine sempre stabile e chiara durante l’uso del proiettore.

XGIMI supporto per soffitto, disponibilità e prezzi

Il supporto a soffitto XGIMI è in vendita al prezzo di 119 euro sul sito del costruttore e anche nel negozio della società da questa pagina di Amazon. Inoltre, sarà presto disponibile presso le principali catene di distribuzione specializzata.

In aggiunta al supporto da soffitto, XGIMI propone una serie di accessori, tra cui X-Desktop Stand Pro, X-Floor Stand e Floor Stand Ultra, progettati per soddisfare ogni esigenza e preferenza degli utenti.

