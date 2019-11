Xiaomi Aqara Mini Switch, il tasto smart multifunzione a 10.99 euro. Offerta bundle con Hub.

Xiaomi Aqara Mini Switch è l’interruttore wireless a basso consumo che può controllare moltissimi apparecchi smart dell’ecosistema Xiaomi Mijia, come luci intelligenti, prese, hub, allarmi e molto altro ancora. Al momento si acquista ad un prezzo davvero regalo, pari a 10,99 euro.

Realizzato in materiale di alta qualità, di lunga durata, lo switch wireless intelligente Aqara è semplice da utilizzare, massimamente portatile e può controllare molti dispositivi smart Xiaomi. Dotato di connessione wireless ZigBee, il pulsante può essere utilizzato come campanello, pulsante di attivazione/disattivazione di numerose periferiche.

Può accendere o spegnere luci smart, luci notturne, controllare l’hub Xiaomi Mijia che funge da allarme, e può essere utilizzato anche come pulsante di chiamata di emergenza, per attivare i sensori di movimento per rilevare intrusi in casa.

Funziona con una batteria a bottone CR2032 di lunga durata, già installata al suo interno, mentre per il primo abbinamento è sufficiente scaricare l’APP “Mi Home” per sincronizzare il pulsante con tutti i vari dispositivi compatibili. Per il corretto funzionamento deve essere abbinato ad un hub Aqara, che è disponibile in abbinamento con molte periferiche smart.

Il pulsante ha dimensioni davvero contenute in 45 x 45 x 12mm e pesa appena 33 grammi, quindi facilmente trasportabile, anche in tasca.

Al momento si acquista ad appena 10,99 euro su eBay, cliccando direttamente a questo indirizzo. Solo l’Hub ha un costo di 44,99 euro, mentre switch più hub vengono proposti in bundle a 49,99 euro.