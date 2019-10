Xiaomi XMUP01QM, l’elegante chiavetta USB 3.0 da 64 GB che sembra un porta chiavi

Xiaomi è sempre Xiaomi, e anche quando si parla di una semplice chiavetta USB sfoggia un design unico e sicuramente apprezzabile. Xiaomi XMUP01QM è la chiavetta USB 3.0 da 64 GB, che sembra un elegante portachiavi, e che al momento si acquista a poco più di 13 euro, grazie al codice sconto che vi proponiamo in calce.

Interfaccia USB 3.0 per prestazioni al top, con una trasmissione ad alta velocità, in lettura fino a 124MB/s, sicuramente ottima per un ambiente business e per incrementare la produttività. Alta compatibilità, supporta computer desktop, laptop, smart TV, stereo per auto. Ha un corpo in metallo, resistente in grado di confondersi con un qualsiasi porta chiavi.

Dispone di un cinturino in pelle, facile da trasportare, pressoché impossibile da perdere, ha una capacità di 64 GB, e offre una velocità in scrittura fino a 124 / S. Pesa appena 40 grammi, e ha dimensioni ridottissime, pari a 2,30 x 1,20 x 0,45 cm, quindi assolutamente facile da trasportare, perfino in tasca.

Solitamente costa circa 19 euro, ma con il codice sconto GBXMUSB3 da applicare nel carrello prima di finalizzare l’acquisto, la si pagherà appena 13,72 euro. Le spese di spedizione standard sono gratuite, anche se il consiglio è quello di utilizzare “Linea Prioritaria” che costano appena 3 euro, ma risultano sicure e molto più veloci.

