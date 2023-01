Paramount plus produce la serie TV su Dungeons & Dragons

Un’avventura di Dungeons & Dragons in una nuova serie tv di otto episodi, con nani, elfi, orchi e altre creature fantastiche impegnate in campagne avventurose arriverà presto sul piccolo schermo. A produrla sarà Paramount, che per la sua piattaforma di tv in streaming Paramount Plus ha deciso di puntare sul gioco di ruolo di Wizard of the Coast, a quasi 50 anni dalla sua nascita, in un periodo di grande popolarità.

E lo farà assieme ad Hasbro – proprietaria della Wizard – e con la sua casa cinematografica eOne: la stessa squadra che ha prodotto il film D & D – Honor Among Thieves. La popolarità crescente di D&D è legata al ruolo giocato da Dungeons and Dragons in spettacoli come Stranger Things, Critical Role e per l’attesa del film D&D – Honor Among Thieves diretto da Jonathan Goldstein e John Francis Daley – che debutterà in anteprima il 31 marzo.

Proprio sulla scia di questo successo di D&D, Paramount + e eOne, avrebbero ordinato gli otto episodi dedicati al gioco leggendario. La serie Dungeons and Dragons, assieme a quella dedicata ad Halo, l’adattamento del videogioco, diventerà uno degli spettacoli di punta della piattaforma di tv online in streaming Paramount +.

Come riportato da Deadline, la rivista specializzata in showbusiness, la serie tv dovrebbe essere sceneggiata da Rawson Marshall Thurber, già regista di Red Notice, produzione Netflix di successo con Gal Gadot, Dwayne Johnson e Ryan Reynolds. Sarà Thurber ad avere la direzione del primo episodio e, da quanto riportato Oltreoceano, avrebbe già scritto la sceneggiatura della puntata pilota.

