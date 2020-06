Apple TV+ presenta Foundation: ecco il teaser della serie sci-fi

Il futuro inizia nel 2021, è il futuro di Apple TV+ che parla il linguaggio fantascientifico di Isaac Asimov: è previsto per il prossimo anno, infatti, il debutto di Foundation, la serie di fantascienza basata sui romanzi di Asimov. Lo ha annunciato Apple, durante la WWDC 2020, con il lancio di un lungo trailer contenente anche immagini dal dietro le quinte della serie tv.

Lo spettacolo sarà prodotto da Skydance Television e debutterà su Apple TV+ nel 2021. Entrerà a far parte del catalogo di Apple TV+ assieme a The morning Show, Little America, See, For all mankind, Defending Jacob e molti altri titoli. La serie tv fantascientifica di Apple TV+, annunciata ufficialmente nell’estate 2019, dovrebbe essere composta da 10 episodi, firmati da David S. Goyer, Josh Friedman e prodotti da Skydance Television.

Secondo quanto riportato da Variety già alcuni mesi fa, per il cast di Foundation dovrebbero essere stati scelti Lou Llobell, Leah Harvey, Laura Birn, Terrence Mann e Cassian Bilton. Si dovrebbero aggiungere agli altri due attori selezionati precedentemente, Lee Pace e Jared Harris.

Ricordiamo che più volte in passato numerosi colossi di cinema e TV e diversi brillanti scrittori di fantascienza hanno provato a creare un adattamento per lo schermo del Ciclo della Fondazione di Asimov ma finora nessuno ci è mai riuscito. Nell’elenco dei tentativi troviamo Fox, Warner Bros e anche Sony. Così Apple è la prima a riuscire nell’impresa: la nuova serie TV Foundation arriverà l’anno prossimo nel servizio di TV in streaming Apple TV+ di Cupertino.

