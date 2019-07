Xiaomi inarrestabile, apre il suo nono Mi Store italiano a genova

Xiaomi sembra inarrestabile nella sua corsa alla conquista dell’Italia. La società è pronta ad aprire il nono Mi Store italiano a Genova, precisamente presso il Centro Commerciale e Divertimenti Fiumara a Sampierdarena.

Il taglio del nastro è previsto per sabato 13 luglio alle ore 11.00 e darà il via alla cerimonia di inaugurazione nel capoluogo ligure. In questo modo Xiaomi rende ancor più facile l’accesso ai propri dispositivi, che non sono più acquistabili soltanto tramite web o siti di importazione, ma possono essere provati in negozi fisici, sempre più presenti anche in territorio italiano.

L’obiettivo della società è sempre quello di offrire agli appassionati di tecnologia, prodotti sorprendenti a prezzi onesti. Il 2019, del resto, si sta rivelando un anno di forte crescita ed espansione territoriale per l’azienda che ha aperto ben quattro Mi Store nei primi 6 mesi dell’anno.

Nel nuovo Mi Store di Genova sarà possibile acquistare tutti i prodotti Xiaomi attualmente disponibili in Italia, quindi smartphone ma anche dispositivi smart, accessori e gli elettrodomestici del gigante della tecnologia. Saranno anche disponibili nuovi accessori, come l’ultima Xiaomi Mi Band 4, e gli auricolari Mi True Wireless Earphones, oltre al monopattino elettrico, Mi Electric Scooter. Nell’occasione, i fa potranno acquistare questi prodotti a prezzi scontati. Inoltre, il primo della fila riceverà in omaggio il nuovo Mi Electric Scooter Pro.

Per tutti i Mi Fan, sarà possibile accreditarsi all’apertura del Mi Store di Genova registrandosi a questo link. Per 50 dei Mi Fan che si accrediteranno ci sarà una corsia preferenziale che consentirà di saltare la coda, ricevere la t-shirt ufficiale di Xiaomi e un gadget in omaggio.

