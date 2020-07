Xiaomi lancia la sua TV OLED 4K da 65 pollici con pannello a 120 Hz

Xiaomi lancia in Cina la sua smart TV OLED 4K da 65 pollici. Prende il nome di Mi TV Lux e vanta funzionalità di fascia alta, come l’elevata precisione del colore, cornici sottili, alta frequenza di aggiornamento e altro ancora. Ecco cosa nasconda la nuova periferica.

Mi TV Lux OLED 4K da 65 pollici è alimentata da un processore quad core e include opzioni di connettività intelligenti come Wi-Fi dual-band e Bluetooth. Vanta anche un sistema di altoparlanti a 9 unità con supporto per Dolby Atmos. Il Mi TV Lux OLED 4K da 65 pollici ha un prezzo di circa 1600 euro, al cambio attuale, ed è entrata in vendita proprio in queste ore.

Come già anticipato, Mi TV Lux è dotato di un display OLED 4K con risoluzione di 3.840×2.160 pixel e una frequenza di aggiornamento del pannello di 120Hz e supporto per frequenza di aggiornamento variabile (VRR) tra 40Hz e 120Hz. Xiaomi afferma che la TV ha un tempo di risposta istantaneo di 1ms (GTG) e una funzionalità di display Always-On. Viene fornito con angoli di visione di 178 gradi, supporto per il 98,5 percento della gamma di colori DCI-P3 e un rapporto di contrasto di 1000000:1. Non manca neppure il supporto per Dolby Vision e HDR10+.

Al suo interno, Mi TV Lux è alimenta da una CPU quad-core MediaTek Cortex A73, affiancata dalla GPU Mali-G52 MC1. Ancora, tra le altre specifiche tecniche, la periferica propone 3 GB di RAM e 32 GB di memoria integrata.

L’audio è gestito da un sistema di altoparlanti a nove unità che eroga una potenza totale di 65 W. Supporta Dolby Atmos con il suo tweeter, oltre a unità a piena frequenza e subwoofer. Per la connettività, Mi TV Lux viene fornito con modulo Wi-Fi dual-band, Buetooth v5.0, infrarossi, tre porte HDMI, una porta AV, due porte USB, una porta Ethernet e l’ingresso per la fibra ottica.

Il sistema operativo presente a bordo è, come ricorda anche ndtv, una versione della MIUI ottimizzata per la TV, che include alcune app integrate e supporto per l’app store di Xiaomi. Inoltre, supporta anche il controllo intelligente dei dispositivi Xiaomi AIoT.

Il telecomando Bluetooth NFC può essere utilizzato per proiettare contenuti video da uno smartphone sulla TV, nonché per controllare altri dispositivi smart home.

Mi TV Lux OLED 4K da 65 pollici supporta il montaggio a parete e misura 835,5×1448,7 mm con un peso di circa 31,7 kg senza base. Con la base, il peso arriva fino a 36,7 kg.

Nessuna informazione sulla possibilità che possa arrivare anche su altri mercati, come ad esempio quello europeo. Al momento, ricordiamo, Xiaomi ha portato ufficialmente in Italia la la serie di TV Mi 4.