Mamma mi si è ristretta la tastiera, iRig Keys 2 Mini è un inno alla midi-portabilità anche per iPhone e Android

Prima solo MIDI, ora è anche MINI. La tastiera iRig Keys 2 di IK Multimedia presentata lo scorso settembre ora ha una sorella minore con cui condividere il mercato. Si chiama appunto iRig Keys 2 Mini perché la principale peculiarità di questa versione è data dalla sua estrema portabilità: 25 tasti anziché 37, per altro in formato super-compatto, per permettere di infilarla nello zaino ed averla così a disposizione per suonare e comporre musica in ogni dove.

Come quella a cui fa capo funziona con iPhone, iPad (è certificata MFi), Android, Mac e PC, attraverso i quali può controllare DAW e sintetizzatori oppure abbinarsi alle app di musica per suonare attraverso il collegamento diretto con lo smartphone e il tablet, anche con i nuovi iPhone e iPad che non hanno l’uscita cuffie. Questa infatti è integrata direttamente nella tastiera, in modo tale da poter suonare anche in quegli ambienti dove è necessario mantenere il totale silenzio, come ad esempio di notte oppure in treno. Eventualmente a questa presa, anziché le cuffie è possibile collegare uno speaker esterno, amplificando così il suono che normalmente verrebbe generato dagli altoparlanti integrati nel dispositivo.

Grazie alle porte MIDI IN/OUT è possibile usare la tastiera iRig Keys 2 Mini per controllare apparecchiature esterne come UNO Synth e UNO Drum di IK Multimedia; allo stesso tempo può anche fungere da interfaccia MIDI per semplificare l’impianto realizzato dall’utente. Come gli altri della serie, questo controller non ha bisogno di alimentazione esterna: può infatti attingere l’energia anche direttamente dal collegamento col computer o con il dispositivo mobile. Per una maggiore autonomia di tutta la strumentazione, in alternativa può prenderla anche da una powerbank o da un qualsiasi alimentatore USB nelle postazioni fisse.

Come si evince dalle immagini è dotata anche di una serie di pulsanti, manopole e controlli che ne semplificano l’utilizzo, come ad esempio i tasti per il volume, per il salto di ottava e diversi altri pulsanti funzione, che possono anche essere programmati assegnando per ciascuno specifiche funzioni in base al contesto del momento. Queste impostazioni possono anche essere salvate in appositi preset e richiamate al bisogno.

Anche con il nuovo iRig Keys 2 Mini, come per la sua versione più grande, è compresa nell’acquisto SampleTank 4 SE, la workstation di IK Multimedia che include oltre 2.000 suoni, oltre alle app gratuite SampleTank FREE per iPhone e iPad, iGrand Piano FREE per iPhone, iPad e Android e iLectric Piano FREE per Android. Trattandosi di un’interfaccia MIDI è chiaramente compatibile anche con tantissime altre applicazioni e software di terze parti.

Per chi fosse interessato all’acquisto, il nuovo iRig Keys 2 Mini è già disponibile nel negozio online IK Multimedia e nei rivenditori IK autorizzati al prezzo di 121,99 euro IVA compresa.