Xiaomi Pop Run è la maratona tech alla Stramilano 2024

Anche quest’anno Xiaomi è sponsor della 51° edizione della Stramilano, uno degli eventi podistici più attesi dell’anno, riconfermando anche Xiaomi Pop Run, la divertente maratona organizzata dalla Xiaomi Community, che si svolgerà in parallelo con l’evento podistico principale.

Come da tradizione la Stramilano si svolgerà in tre competizioni: Stramilano 10 Km, Stramilanina 5 Km e Stramilano Half Marathon.

Con Xiaomi Pop Run – Stramilano Edition torna l’appuntamento per tutti gli appassionati di fitness e tecnologia, forte del successo dello scorso anno della stracittadina più famosa d’Italia, che ha visto la partecipazione di ben 60.000 persone e oltre 100 Xiaomi Fan. In questo articolo una fotogalleria della Xiaomi Pop Run alla Stramilano 2023.

Anche per l’edizione di quest’anno gli iscritti alla Xiaomi Pop Run possono ritirare il proprio kit di gara, pettorina inclusa, in Piazza Duomo per una intera settimana: da sabato 16 a sabato 23 marzo, presso lo stand Stramilano. I primi che si registreranno attraverso il canale Xiaomi Community, potranno ricevere il codice per partecipare gratuitamente alla maratona, insieme ad una Smart Band Xiaomi.

L’appuntamento per gli appassionati Xiaomi sarà domenica 24 marzo alle ore 8 presso Xiaomi Cafè, il temporary bistrot inaugurato da pochi giorni in via Verziere 3. La partenza ufficiale è poi prevista da Piazza Duomo a partire dalle ore 9. Ricordiamo che è possibile iscriversi alla Xiaomi Pop Run anche dal sito ufficiale della Stramilano.

Xiaomi ovunque, dal fitness alle elettriche di lusso

Nel corso degli anni Xiaomi e marchi controllati hanno espanso le attività in praticamente ogni categoria di prodotto di elettronica di consumo. Questa strategia è proseguita nel tempo e nei mercati, anche in settori ritenuti impensabili fino a pochi anni fa. Tra le mosse più recenti l’ingresso nelle automobili elettriche di fascia top con SU7 Max.

Tutti gli articoli che parlano di Xiaomi sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet.