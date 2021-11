Xiaomi svela la nuova soundbar 3.1 da 430W

Xiaomi ha presentato la sua nuova soundbar a 3.1 canali per il mercato globale. Le caratteristiche sono certamente allettanti per un marchio che ormai non ha bisogno di presentazioni e che riesce a garantire sempre un ottimo rapporto qualità prezzo. Ecco le caratteristiche della nuova soundbar. La Xiaomi Soundbar 3.1 supporta Dolby Atmos, un subwoofer wireless da accoppiare tramite NFC one-touch e con potenza massima di 430W.

Le fotografie della prossima Xiaomi Soundbar 3.1ch pubblicate dal brand sul proprio canale Twitter mostrano il sistema audio nella sua variante di colore nera e forniscono una sbirciatina al suo aspetto. Sulla parte anteriore, il dispositivo ha un display a LED intelligente, un pulsante di accensione, bilancieri del volume e interruttori di connessione.

La nuova Xiaomi Soundbar 3.1 offre audio Dolby e suono DTS Virtual X, oltre a un subwoofer wireless per una maggiore versatilità. La Soundbar 3.1 ha una potenza totale di 430W, che è divisa tra il subwoofer e soundbar vera e propria.

Al momento mancano alcune informazioni sulla Xiaomi Soundbar 3.1ch, come ad esempio porte e le altre caratteristiche. Si prevede inoltre che disporrà di connettori HDMI, AUX e ottici, oltre a una versione Bluetooth paragonabile alle attuali soundbar Xiaomi. Un supporto a parete sarà sicuramente incluso per un migliore posizionamento.

In India la società ha introdotto per la prima volta la Mi Soundbar nel 2019. È stata venduta a un prezzo di Rs 4.999, meno di 60 euro al cambio. In questa erano inclusi due altoparlanti a cupola da 20 mm e due woofer da 2,5 pollici. Due tweeter, due driver wide-range e quattro radiatori passivi sono tra gli otto driver presenti nel dispositivo, che include un telecomando, che dovrebbe essere incluso anche con la Xiaomi Soundbar 3.1.

La precedente Mi Soundbar, ricordiamo, presentava supporto Bluetooth 4.2, ingressi S/PDIF ottici e coassiali, connettori line-in stereo RCA e una presa da 3,5 mm. Nel momento in cui scriviamo Xiaomi non ha ancora annunciato nulla sulla data di rilascio, ma almeno questa volta è dato sapere che si tratta di un dispositivo previsto per il lancio globale, quindi è atteso ufficialmente anche nel nostro mercato.

Per tutte le notizie riguardanti il brand Xiaomi il link da seguire è direttamente questo.