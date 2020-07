Xiaomi vi accompagna pure al WC con la lampada UVC sterilizzante e deodorante smart Xiaoda

Non si può certo dire che Xiaomi non pensi a tutto… compreso il WC del vostro bagno: dalla piattaforma Xiaomi Youpin arriva infatti questa geniale lampada sterilizzante e deodorante che garantirà la massima igiene in bagno grazie ad un tocco smart.

Parliamo di una piccola lampada a raggi UVC e ozono, in grado di irradiare raggi ultravioletti capaci di uccidere il 99.9% di batteri e agenti patogeni che annidano nel vostro WC. Non dovrete far altro che applicare la base adesiva della lampada al coperchio interno del vostro water e montare la lampada.

Una volta chiuso il coperchio, la lampada Xiaoda si attiverà e procederà ad irradiare i suoi raggi UVC, sterilizzando l’interno della tazza e prevenendo così anche la formazione di cattivi odori. Alzando il coperchio, la lampada si disattiverà automaticamente evitando così che i raggi UVC possano nuocere.

La lampada è certificata IPX4, quindi impermeabile e anti batterica; grazie alla batteria da 3600 mAh gode di un’autonomia di 45 giorni, esaurita la quale basterà sganciare il dispositivo dalla base adesiva e caricarlo via USB, per ottenere altri 45 giorni di sterilizzazione smart.

Insomma, Xiaomi tenta di piazzare un altro mai-più-senza: la mini lampada Xiaoda per il WC è in vendita come sempre ad un prezzo super concorrenziale: solo 17 euro.

La lampada UVC sterilizzante e deodorante smart di Xiaomi youpin si acquista cliccando su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.