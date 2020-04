YouTube We Are One è il festival mondiale del cinema gratis in streaming

Nell’anno segnato dal Coronavirus arriva una iniziativa memorabile: annunciato YouTube We Are One, un festival mondiale del cinema che permetterà a milioni di utenti di vedere gratis in streaming decine di film e opere selezionati da oltre 20 tra i principali film festival di tutto il globo, incluso il Film Festival di Venezia.

YouTube We Are One inizierà il 29 maggio e proseguirà fino al 7 giugno con trasmissioni rigorosamente in streaming via Internet. Durante i 10 giorni gli spettatori potranno vedere film, cortometraggi, documentari, commedie, spettacoli musicali e anche conversazioni con reciti e artisti della settima arte. Tutti i contenuti sono selezionati e messi a disposizione dai più celebri fil festival del mondo.

L’elenco è impressionante: oltre al Festival del Cinema di Venezia, la programmazione è curata da Annecy International Animation Film Festival, il Festival Internazionale del Cinema di Berlino, BFI London Film Festival, Festival del cinema di Cannes, Festival del cinema di Guadalajara, l’International Film Festival & Awards Macao (IFFAM), Jerusalem Film Festival, Mumbai Film Festival (MAMI), Karlovy Vary International Film Festival, Locarno Film Festival, Marrakech International Film Festival, New York Film Festival, San Sebastian International Film Festival, Sarajevo Film Festival, Sundance Film Festival, Sydney Film Festival, Tokyo International Film Festival, Toronto International Film Festival, Tribeca Film Festival.

«Uno degli aspetti più singolari e stimolanti del mondo costretto a casa è la nostra capacità di riunirci e vivere un evento come uno, e We Are One: A Global Film Festival è proprio questo» ha dichiarato Robert Kyncl, chief business officer di YouTube. Il festival mondiale del cinema YouTube We Are One è organizzato e prodotto dal Tribeca Film Festival.

«Parliamo spesso del ruolo straordinariamente potente del film nell’ispirare e unire le persone oltre i confini e le differenze per aiutare a guarire il mondo. Tutto il mondo ha bisogno di essere guarito in questo momento» dichiara Jane Rosenthal, co-fondatrice e CEO di Tribeca Enterprises e Tribeca Film Festival. Tutte le donazioni e i fondi che saranno raccolti con questa iniziativa saranno devoluti in beneficienza al Fondo di solidarietà Covid-19 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. La programmazione dell’evento sarà pubblicata a breve.

Gli appassionati di cinema troveranno notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema di macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+.