Disco Elysium, il gioco di ruolo che ha vinto tutto ora anche su Mac in sconto

Impossibile tener conto dei numerosi premi, riconoscimenti e menzioni speciali incassati da Disco Elysium: ora il pluripremiato gioco di ruolo è disponibile anche per Mac, per di più proposto in sconto su Steam mentre scriviamo (oppure a prezzo pieno su Mac App Store).

Ancora più impressionante la media dei voti altissima totalizzata da questo titolo, non solo nelle recensioni dalle principali pubblicazioni dedicate ai videogiochi, ma anche e soprattutto nei giudizi degli utenti che lo hanno provato e giocato a fondo.

Ed è proprio l’universo originale e profondo di questa produzione a colpire tanto i giocatori che i recensori. In Disco Elysium abbiamo libertà completa, non solo per far crescere e migliorare il protagonista con un sofisticato sistema di punti e abilità, ma anche di scegliere se intraprendere una vita buona, per diventare un buon detective al servizio del bene della comunità, o se invece intraprendere la cattiva strada e diventare un essere umano abietto.

Gli aggettivi impiegati per descrivere questo gioco si sprecano: potente, ossessivo, divertente, persino poetico. I personaggi che incontreremo lungo l’avventura risultano complessi, realistici e credibili, un risultato possibile anche grazie al sofisticato sistema dei dialoghi, tanto che molti giocatori hanno l’impressione di avere a che fare con individui veri e propri e non con personaggi standard gestiti dal computer.

Il mondo di gioco, vasto e completamente esplorabile, la quantità di oggetti e abilità, la libertà completa di scelta e d’azione sono sostenuti da un comparto grafico e sonoro originali e molto curati. Per gli appassionati di giochi di ruolo e di avventura si tratta di uno dei titoli più innovativi e allettanti degli ultimi anni.

Per tutte queste ragioni l’annuncio dello sviluppatore che ora Disco Elysium è disponibile anche per Mac rappresenta una ottima notizia per gli appassionati del genere e in generale per i fan dei videogiochi su Mac che da sempre soffrono comprensibilmente della penuria di titoli di primo piano sulla piattaforma della Mela, rispetto ai PC Windows.

Forse anche per l’arrivo sulla piattaforma Apple, mentre scriviamo questo articolo, Disco Elysium per Mac è disponibile da questa pagina di Steam, con il 25% di sconto sul prezzo di listino, a 29,99 euro invece di 39,99 euro. Disco Elysium per Mac è disponibile anche da questa pagina di Mac App Store al prezzo pieno di 43,99 euro da questa pagina.