ZITY, a Parigi il car sharing elettrico con una flotta di 500 Renault ZOE

Il Gruppo Renault prosegue lo sviluppo del servizio di car sharing ZITY a Parigi. Una flotta di 500 Renault ZOE al 100% elettriche sarà proposta in free-floating ai Parigini a partire dal 20 maggio. L’azienda fa sapere che l’attivazione di questa offerta, annunciata già a Marzo e sospesa a causa delle misure di confinamento, avviene nel pieno rispetto delle raccomandazioni del protocollo sanitario nazionale per l’uscita dal confinamento, stabilito dal Ministero dei Trasporti.

Il servizio è disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 a Parigi e Clichy; l’scrizione è gratuita e convalidata entro 24 / 48 ore, senza obbligo di abbonamento né tempo forfettario minimo o massimo. Le tariffe di lancio sono di pari a € 0,29 / minuto; è previsto il orfait a tempo, con tariffe fisse, per l’uso prolungato: 24 ore a € 35, 48 ore a € 55 e 72 ore a € 65.

È previsto un “pacchetto risparmio” con crediti di tempo utilizzabili in più volte per un uso regolare e tariffe “stand-by” che consentono di tenere il veicolo ad un prezzo preferenziale di € 0,13 / minuto per una breve sosta.

In funzione del percorso, all’utente viene proposta automaticamente la tariffa più vantaggiosa, al minuto o forfait. Il servizio di car sharing elettrico funziona con parcheggio libero e gratuito a Parigi nei posti autorizzati in strada.

L’app mobile ZITY permette agli utenti di visualizzare su una mappa, a qualsiasi ora del giorno e della notte, il veicolo più vicino alla loro posizione. La prenotazione è immediata e le porte del veicolo si sbloccano tramite l’App. Per concludere il noleggio, il veicolo deve essere parcheggiato in città in qualsiasi posto pubblico in superficie, e chiuso a chiave.

Le auto offrono 5 posti e sono dotate di parking camera, sensori di prossimità, GPS, touchscreen e Cruise Control. Oltre 150 veicoli sono dotati di sedili per bambini e reperibili tramite l’app senza costi supplementari.

Un livello di batteria garantito, visualizzabile grazie alla tecnologia a bordo, consente di ottenere in tempo reale tutte le informazioni del cruscotto, compreso il livello della batteria. Al di sotto del minimo richiesto, il veicolo non è più disponibile per il noleggio e viene recuperato dai team ZITY per effettuare la ricarica.

In conformità con il protocollo sanitario nazionale stabilito dal Ministero dei Trasporti, i team Zity sono dotati di mascherine di protezione e devono rispettare il distanziamento sociale, quando prelevano e ricollocano i veicoli, così come nei percorsi. L’azienda spiega che durante gli interventi di ricarica e manutenzione, procedono sistematicamente, per ogni singolo veicolo, alla sanificazione (con soluzioni antivirali ed antimicrobiche) delle parti che vengono a contatto con le mani degli utenti.

Durante il processo di prenotazione è, altresì, raccomandato agli utenti del servizio di indossare la mascherina, di lavarsi le mani con sapone o gel idroalcolico prima e dopo ogni percorso, e di rispettare le raccomandazioni e i gesti-barriera specificati dal Governo e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per tutelare gli altri clienti, ma anche i team operativi.

Il protocollo di sanificazione e disinfezione dei veicoli è stato messo alla prova durante il periodo di confinamento nell’ambito del dispositivo di prestito dei veicoli organizzato per il Personale medico dell’AP-HP (Assistance Publique – Hôpitaux de Paris) e per i volontari della Croce Rossa a Parigi.

